Önce imzaladı sonra yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da İbrahim Üzülmez dönemi başlayamadan sona erdi.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Sayın İbrahim Üzülmez ile bugün sözleşme müzakereleri sırasında fikir ayrılıkları yaşanmış ve taraflar sözleşme imzalamaktan karşılıklı olarak vazgeçmişlerdir" denildi.

İbrahim Üzülmez'in bugün gerçekleştirilen imza töreninin ardından yaklaşık 4 saat sonra ayrılık haberi duyuruldu.

"Gelecek sezon yapılanması konusunda anlaşamadık"

İmzaların atılmasından 4 saat sonra yaşanan şok ayrılığın ardından teknik direktör İbrahim Üzülmez, "Bazı şeylere biz de şaşırıyoruz. Türkiye gerçekleri şaşırmamak lazım. Toplantıdan çıktıktan sonra gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili sıkıntılar çıktı. Biz de gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili sıkıntı çıkınca yollarımızı karşılıklı olarak ayrıma kararı aldık” şeklinde konuştu.