Onur’a moral motivasyonu

Süper Lig’deki son maçında Göztepe’ye 2-1 yenilen Trabzonspor’da Onur Recep 28. dakikada yediği hatalı gol sonrası taraftarların tepkisini çekmişti. Gol sonrası büyük üzüntü yaşayan ve taraftarların tepkisiyle moral bozukluğu içine giren Onur’a teknik direktör Ünal Karaman ve yönetim sahip çıktı. Tecrübeli file bekçisi, hazırlık maçlarındaki performansıyla kalenin vazgeçilmez ismi olduğunu göstermişti. Göztepe maçına kadar olan bölümde önemli kurtarışlara imza atarak başaralı bir performans ortaya koyan Onur’un, Göztepe karşısında beklenmedik bir şekilde hata yapması kariyeri boyunca yediği en kötü gollerden birine neden oldu.

FUTBOL HAYATINI RİSKE ATARAK OYNADI

Onur, Trabzonspor forması giydiği dönem içerisinde birçok maçta futbol hayatını riske atarak oynadı. Sağ ve sol dizinden birçok kez ciddi operasyonlar geçiren milli kaleci, risk alarak futbol kariyerini sürdürmeye çalışıyor. 30 yaşındaki kaleci ilk ciddi operasyonu ABD’de geçirdi. Onur, bordo-mavili formayı giydiği sürede iki kez büyük sakatlık geçirdi. 12 Mart 2011’de Kasımpaşa ile oynanan maçın son dakikalarında sağ diz ön çapraz bağları kopan Onur Kıvrak, ABD’de ameliyat oldu ve 2011-12 sezonunda lig maçlarında forma giyemedi. Deneyimli kaleci, 2 Ekim 2014’te UEFA Avrupa Ligi’nde Legia Varşova ile Trabzon’da oynanan maçın 64. dakikasında sakatlandı. Bu kez sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirlendi. Yine bir operasyon geçiren Onur, 7 ay sonra 8 Mayıs 2015’te antrenmanlara başladı. Tecrübeli kaleci, 9.5 ay sonra 16 Temmuz 2015’te UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki Differdange 03 maçıyla formasına kavuşabildi.

FEDA DÖNEMLERİNİN ÖNCÜSÜ

Kaleci Onur’un 2011 yılında sağ diz ön çapraz bağları ve 2014’de ise sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirlenmişti. Son ciddi operasyonunu Trabzon’da geçiren 30 yaşındaki kaleci, menisküs ameliyatı oldu ve 15. kez operasyon geçirdi. 2010 yılından beri maç kaçırmasına neden olan sakatlıklarla ciddi sıkıntılar yaşayan başarılı file bekçisi, 94 karşılaşmada forma giyemedi. Kaptan, kulübün ekonomik sıkıntı yaşadığı dönemlerde maddi olarak takımını sıkıntıya sokacak davranışlarda bulunmadı. Uzun süre para alamamasına rağmen kalesini en iyi şekilde korumayan Onur, feda dönemlerinin de öncülüğünü yaparak ücretinde indirime gitti.

Genç yıldızlar suskun

Trabzonspor’daki performanslarıyla milli takıma çağrılan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür, bu sezona beklentilerin altında başladı. İki oyuncu, sezonun ilk 6 haftasında gol bulamadı. Yusuf 10, Abdülkadir de 3 golle geçen sezon bordo-mavili takıma puanlar kazandırırken, bu sezon ‘siftah’ yapamadılar. Geçen sezonu 55 puanla 5. sırada kapatan Karadeniz ekibi, iki futbolcunun gol attığı maçlarda 28 puan elde etmişti. Yusuf Yazıcı, 3 sezonda rakip fileleri 16 kez havalandırmayı başardı. Yusuf, bu sezon ise 6 maçta toplam 473 dakika görev yaparken son oynanan Göztepe maçında da gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Ligde 6 haftada 4 sarı kart gören genç futbolcu, 7. haftada Kasımpaşa ile yapılacak maçta forma giyemeyecek. Abdülkadir ise bu sezon ligde ilk 6 haftanın 5’inde forma giyerken, 387 dakika sahada kalırken gol bulamadı.

Trabzonspor’da tablo değişmedi

Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Göztepe’ye 2-1 mağlup olan Trabzonspor, geçtiğimiz sezon yaşadığı tablonun bir benzerini bu sezon yaşıyor. Bordo-mavililer, son iki haftada 6 puan kaybetti. Karadeniz ekibi, geçen sezonun ilk 6 haftasında 2’şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 8 puan toplayıp 9. basamakta yer almıştı. Bordo-mavililer, bu sezon ise aynı dönem içersinde 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. 7 puan toplayarak bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe’nin önünde 12. basamakta yer aldı. Bordo-mavililer, bu pefrarmansla geçen sezonun 1 puan gerisinde kalmış oldu.