Onyekuru ilaç olmaya geliyor

Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı takımın geçen sezonki şampiyonluğunda büyük katkısı olan Henry Onyekuru, geri dönmeye çok yakın. Nijeryalı futbolcunun menajeri William D’Avila, transfer görüşmeleri için İstanbul’a geldi. D’Avila, Galatasaray İdari direktörü Şükrü Hanedar ile bir araya gelecek. Monaco’nun sezon başında Everton’dan 13 milyon 500 bin Euro’ya transfer ettiği Onyekuru, yeni takımında istediği şansı bulamıyor. 4 maçta toplam 160 dakika forma giyebilen 22 yaşındaki futbolcu da Galatasaray’a dönmeyi çok istiyor. Sarı-kırmızılılar, eski oyuncusunu Monaco’dan kiralamak istiyor. Galatasaray’ın geçen sezon 800 bin Euro’ya Everton’dan kiraladığı Onyekuru, 31 lig maçında 14 gol atıp 5 asist yapmıştı.

KÖTÜ OYUNA ÇARE OLACAK

Bu yıla Şampiyonlar Ligi ile başlayan Galatasaray, son haftalarda oynadığı oyunla taraftarlarını üzdü. Şampiyonlar Ligi ve ligde aldığı sonuçlarla kötü gidişatını sürdüren sarı-kırmızılılar, 10. hafta açılış mücadelesinde evinde Çaykur Rizespor’u 2-0’la geçerek moral buldu. Geçen 10 hafta itibarıyla Denizlipor ve Beşiktaş’a kaybeden Galatasaray, aldığı beraberliklerle dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılılar 10 haftada, Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbiliği’ne karşı aldığı beraberliklerle, ligin en fazla berabere kalan takımlarından biri konumunda. Bu sezon Falcao transferiyle gol yollarında büyük umutları olan Galatasaray, 10. hafta itibarıyla rakip fileleri 11 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 9 gole engel olamadı. Galatasaray bu performansıyla, üst sıralarda en az averaja sahip takım durumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Henry Onyekuru transferiyle, hücum bölgesindeki sıkıntıları gidermek istiyor.

Avrupa’da dalya diyemiyor

Avrupa kupalarında toplam 99 galibiyeti bulunan Galatasaray, son 10 maçta kazanamayarak “dalya” sevincini yaşayamadı. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında çıktığı 282 maçın 99’undan galibiyetle ayrıldı. 109 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 74 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa kupalarındaki 99. galibiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk maçındaki Rus takımı Lokomotiv Moskova’yı 3-0 yenerek alan sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakanın ardından yaptığı maçlarda 3 beraberlik ve 7 yenilgi gördü. Avrupa’da son 10 müsabakada galibiyet elde edemeyen Galatasaray, 100. galibiyete de ulaşamadı. Galatasaray, yarın deplasmanda Real Madrid ile yapacağı maçta Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini almak için mücadele edecek.

Sakatlardan kötü haber

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, sakatlığı bulunan futbolcular Radamel Falcao, Şener Özbayraklı ve Emre Akbaba’nın son durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Kulüp televizyonuna konuşaan İnce, Falcao’nun tedavisinin İspanya’daki doktorları ve fizyoterapistleri eşliğinde sürdüğünü belirterek, “Falcao’nun aşil tendonunda bir ağrısı var. Şu an oynaması mümkün görünmüyor. Durumunda daha iyiye doğru gidiş var. Ayın 11’ine kadar tedavisi İspanya’da sürecek. Geri kalanına ise İstanbul’da devam edeceğiz” dedi. Süper Lig’in 10. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Şener’in sağ arka adale kaslarının birinde yırtık oluştuğunu belirten İnce, “Öngörümüz 6 haftadan önce dönmesinin çok mümkün olmayacağı. Belki daha uzun bile sürebilir” değerlendirmesinde bulundu. Yener İnce, geçen sezon Çaykur Rizespor ile yapılan maçta ayağı kırılan Emre Akbaba için ise “Kırığı kaynadı. Gayet iyi durumda. Ocak 2020’de bizimle beraber olmasını planlıyoruz. Ocakta dönmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Real Madrid maçını Alman Zwayer yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Galatasaray’ın yarın deplasmanda Real Madrid ile oynayacağı karşılaşmada Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Santiago Bernabeu’da saat 23.00’de başlayacak mücadelede Zwayer’in yardımcılıklarını Thorsten Schiffner ve Marco Achmüller yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Patrick Ittrich olacak.