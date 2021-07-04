Spor Onyekuru sürprizi Ezeli rakibe gidebilir
TRANSFER

Onyekuru sürprizi: Ezeli rakibe gidebilir

Henry Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, Galatasaray'dan kimsenin kendileriyle iletişim kurumadığını belirtirken, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın masada olduğunu açıkladı.

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Onyekuru sürprizi: Ezeli rakibe gidebilir
Kiralık olarak çeşitli aralıklarla Galatasaray'da 3 dönem forma giyen Onyekuru, sarı-kırmızılı takımda çıktığı 71 maçta 22 gol atarken 12 de asist kaydetti.

Galatasaray'a döneceğine kesin gözüyle bakılan Nijeryalı Henry Onyekuru konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Nijeryalı futbolcu için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın devrede olduğu, oyuncunun bu takımlardan birine imza atabileceği bildirildi.

Menajeriyle birlikte İstanbul'da

Ajansspor'a konuşan Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, yıldız futbolcuyla birlikte İstanbul'da olduklarını belirterek, transferdeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Onyekuru'nun 5 hafta Galatasaray'dan haber beklediğini ancak kendileriyle iletişim kurulmadığını belirten D'Avila, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın masada olduğunu açıkladı.

D'Avila'nın verdiği bilgiye göre, her iki kulüp Monaco'nun talep ettiği 4.3 milyon euroyu ödemeye hazır. Onyekuru'nun Şampiyonlar Ligi nedeniyle siyah beyazlılara daha yakın olduğu öğrenilirken Monaco ile anlaşan takıma imza atılacak.

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Henry Onyekuru (@c.henry7)'in paylaştığı bir gönderi


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