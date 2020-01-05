SÜPER LİG

Onyekuru yeniden Galatasaray'da

Sarı-kırmızılı kulüp, eski oyuncusu Onyekuru'yu sezon sonuna kadar 750 bin euro bedelle kiraladığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Onyekuru 70 numaralı formayı giyecek.

Onyekuru 70 numaralı formayı giyecek.

Galatasaray Kulübü, Monaco forması giyen hücum oyuncusu Henry Onyekuru'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüp, yarım sezonluk sözleşme için oyuncuya 650 bin euro, oyuncunun kulübü Monaco'ya ise 750 bin euro ödeyecek.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

  • "Profesyonel Futbolcu Henry Chuckwuemeka Onyekuru ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 750.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise net 650.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."
Onyekuru geçen sezon da Galatasaray forması giymiş ve 31 Süper Lig maçında 14 gol atmıştı.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Altınordu'nun yeni yıldız adayı Ravil Tagir'i...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.