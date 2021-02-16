Spor Orgillin gol sevinci 6 dakika sürdü
SÜPER LİG

Orgill'in gol sevinci 6 dakika sürdü

Fraport TAV Antalyaspor'un Jamaikalı forvet oyuncusu Dever Orgill, sezonun ilk golünü kaydettiği ve 1-1 biten Yeni Malatyaspor maçında kendi kalesine de gol attığı için sevinç ile üzüntüyü bir arada yaşadı.

Haber Merkezi AA
Orgill Antalyaspor'da henüz beklentileri karşılayamadı.
Orgill Antalyaspor'da henüz beklentileri karşılayamadı.

Bu sezon kırmızı-beyazlı formayla 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 23 maça çıkan Orgill, sezonun ilk golünü Süper Lig'in 25. haftasında dün Antalya'da oynanan Yeni Malatyaspor maçında kaydetti.

Karşılaşmanın 6. dakikasında gol sevinci yaşayan 30 yaşındaki futbolcu, 6 dakika sonra gelişen bir pozisyonda ters kafa vuruşuyla kendi kalesine de gol attı.

Mücadele, Orgill'in golleriyle 1-1 sona erdi.

Dever Orgill, sezonun ilk golünü kaydetmenin mutluluğuyla kendi kalesine gol atmanın üzüntüsünü bir arada yaşadı.

Yenilmezlik serisini 9 maç çıkardı

Öte yandan, Fraport TAV Antalyaspor, Yeni Malatyaspor maçının ardından ligdeki puanını 32'ye yükselterek 9. sıradaki yerini korudu.

Süper Lig'de yakaladığı yenilmezlik serisini (6 beraberlik ve 3 galibiyet) 9 maça çıkaran Akdeniz ekibi, 26. haftada 21 Şubat Pazar günü konuk olacağı Gaziantep'e karşı da kaybetmeyerek, seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

Antalyaspor 6-0'dan sonra seri yaptı
SPOR
Antalyaspor 6-0'dan sonra seri yaptı


Abone Ol Google News
Çocuğu özel okula gidenler dikkat

Çocuğu özel okula gidenler dikkat

​Eğitim ücretinin kısmen iadesi kararlaştırıldı.
Katlanabilir iPhone geliyor

Katlanabilir iPhone geliyor

​2023 yılında satışa çıkabilir.
Ailelerin metanetibize ders verdi

​Bakan Soylu Gara operasyonu ile ilgili Meclis'te açıklama yapıyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon İl Kongresinde konuşuyor.

​MHP Genel Başkanı Bahçeli'den flaş açıklamalar.

Türkiye'yi ithalat yapmaya zorluyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.