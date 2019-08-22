Orhan Ak istifa etti

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibinde yer alan yardımcı antrenör Orhan Ak, görevinden ayrıldı.

Siyah-beyazlı takımda görev almasının ardından taraftar tarafından protesto edilen Ak, yaptığı yazılı yaptığı yazılı açıklamayla istifa kararını duyurdu.

"Büyük Beşiktaş camiasının dikkatine" diye başlayan açıklamada, "Bugün itibarıyla Beşiktaş Jimnastik Kulübündeki görevimden istifa ediyorum. Geldiğimiz ilk günden beri kader birlikteliği yaptığım hocam Sayın Abdullah Avcı ile birlikte Beşiktaş Futbol Kulübünün menfaatleri doğrultusunda çalışarak kulübümüzü şampiyonluğa ulaştırmayı hedefledik" ifadeleri yer aldı.

"Bu süreçte malum olduğu üzere sosyal medyada bazı taraftarlarımızdan gelen istifa çağrılarını yakından takip ettim" ifadesini kullanan Orhan Ak, şunları kaydetti;

"Bu olumsuzluğa istinaden kulübümü, başkanımızı ve hocamızı zor durumda bırakmamak adına takımımızdaki görevi bırakmak için birkaç kez hocamıza danıştım. Bu talebime karşın hocamızın isteği doğrultusunda, 'üzerimdeki büyük hatırına istinaden' kulübümüzdeki görevime devam ettim. Bundan dört sene öncesinde yaşanan tamamen şahsi bir reaksiyonun, tüm Beşiktaş taraftarına gösterilmiş bir tepki gibi yansıtılması üzerine özür açıklamasında da bulundum."

Orhan Ak, açıklamasında daha sonra şu ifadeleri kullandı;