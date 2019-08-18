Orhan Ak yedek kulübesinden ayrıldı

Beşiktaş'ın deplasmanda Sivasspor'a 3-0 mağlup olduğu maç öncesi siyah-beyazlı takımın yardımcı antrenörü Orhan Ak, taraftarların tepkisine maruz kaldı.

Tepkilerin ardından Orhan Ak, yedek kulübesinden ayrılarak kulübenin arkasındaki tribüne çıktı. Olumsuz tezahüratların devam etmesinin ardından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ak'ı locaya aldırdı. Genç çalıştırıcı mücadeleyi locadan takip etti.

Maçın ardından Beşiktaşlı futbolcular ve teknik kadro takım otobüsüyle stattan ayrıldı. Futbolcuların takım otobüsüne binerken üzgün oldukları görüldü. Takım otobüsü stattan ayrılırken Beşiktaş taraftarları başkan Fikret Orman'a tepki göstererek 'Yönetim istifa' ve 'Fikret Orman paralar nerede' sloganları attı. Taraftarlar ayrıca yardımcı antrenör Orhan Ak'a burada da tepki gösterdi.