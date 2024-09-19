Benfica'da forma giyen milli oyuncularımızdan Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü, Devler Ligi'nde oynanan Kızılyıldız maçında fileleri havalandırdı. Maçın 29. dakikasında topun başına geçen Orkun Kökçü, takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Orkun Kökçü'nün Kızılyıldız'a attığı frikik golüne haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında Kızılyıldız'a konuk oldu.
Portekiz ekibinde maça ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü sahne aldı.
Maçın 9. dakikasında Aktürkoğlu, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Baskısını sürdüren Benfica'da bir diğer milli oyuncumuz Orkun Kökçü, skoru 2-0'a getiren golü attı.
Kökçü, 29. dakikada frikikten muazzam bir gole imza attı.