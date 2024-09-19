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Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor: Devler Ligi'nde Kızılyıldız'ı boş geçmedi (VİDEO)

Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor: Devler Ligi'nde Kızılyıldız'ı boş geçmedi (VİDEO)

20:0219/09/2024, Perşembe
G: 19/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Benfica forması giyen milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu çıktığı ikinci maçta fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu Kızılyıldız ile oynanan maçın 9. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Kerem Aktürkoğlu'nun Kızılyıldız'a attığı gole haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Benfica maçın 9. dakikasında geliştirdiği atakta sağ kanattan hızlı geldi.

Topu iyi taşıyan Bah son çizgiye iner inmez arka direğe ortasını yaptı.

Arka direkte topa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, tek vuruşla fileleri havalandırdı.

Milli oyuncu golün ardından klasikleşen "Harry Poter" sevincini yaptı.

Aktürkoğlu, yeni takımıyla çıktığı ikinci maçta da fileleri havalandırmayı başardı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN KIZILYILDIZ'A ATTIĞI GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.

#Kerem Aktürkoğlu
#Benfica
#Kızılyıldız
#UEFA Şampiyonlar Ligi

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