Süper Lig'de bir ilk: Artık maçlarda uygulanacak

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig'de uygulanacak yeni sistemi duyurdu. TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, karşılaşmalarda Çoklu Top Sistemi'ne geçilecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre yeni uygulama, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasından, Trendyol 1. Lig'in ise 15. haftasından itibaren hayata geçirilecek. Böylece söz konusu haftalardan başlayarak oynanacak tüm müsabakalarda Çoklu Top Sistemi kullanılacak.

Top toplayıcıların görevi değişiyor

UEFA organizasyonlarında ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde kullanılan sistemle birlikte maçlardaki top dağıtım prosedürü de değişecek.

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Yeni uygulamaya göre top toplayıcılar, oyun sırasında topu doğrudan futbolculara teslim edemeyecek. Bunun yerine yalnızca saha kenarında önceden belirlenen noktalarda bulunan top istasyonlarına topları yerleştirmekle görevli olacak.

Futbolcular ise ihtiyaç duyduklarında bu istasyonlarda hazır bulunan topları kullanabilecek. TFF'nin aldığı kararla birlikte Türkiye'de profesyonel liglerde maçların işleyişine yönelik yeni bir uygulama dönemi başlayacak.

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