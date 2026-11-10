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Fenerbahçe'de yeni sağlık ekibi belli oldu

18:36, 10/11/2026, SalıG: Güncelleme: 18:41, 10/11/2026, Salı
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A Takım Kulüp Doktoru Ahmet Kulduk ile yollar ayrıldı.

Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle Fenerbahçe'de Samandıra'daki değişim başladı. Sağlık departmanında doktor ve fizyoterapistle yollar ayrılırken, A takımının yeni doktorları ve Sağlık Kurulu'ndan sorumlu isim belli oldu.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte Samandıra'da değişim süreci başladı. Sarı-lacivertli kulüpte sağlık departmanında kapsamlı bir revizyona gidilirken, iki doktor ve iki fizyoterapistle yollar ayrıldı.

Gazeteci Reşat Can Özbudak'ın aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe Sağlık Kurulu'ndan sorumlu isim Prof. Dr. Ömer Taşer oldu.

Prof. Dr. Ömer Taşer

Sarı-lacivertli takımın sağlık kadrosunda da yeni görevlendirmeler yapıldı. Ortopedi uzmanı Halit Polat ile Konyaspor'da spor hekimi olarak görev yapan Dr. Oğuzcan Gökçay, Fenerbahçe A Takımı'nın yeni doktorları olarak göreve getirildi.

Ortopedist Halit Polat ile TÜMOSAN Konyaspor’un spor hekimi Dr. Oğuzcan Gökçay

Emre Belözoğlu'nun gelişiyle başlayan yeniden yapılanma sürecinin, kulübün diğer birimlerinde de devam etmesi bekleniyor.


Spor
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Premier Lig’de küme düşme hattındaki takıma gidiyor
Başlıklar :FenerbahçeSüper LigSağlık
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Fenerbahçe'de yeni sağlık ekibi belli oldu
A Takım Kulüp Doktoru Ahmet Kulduk ile yollar ayrıldı.
Prof. Dr. Ömer Taşer
Ortopedist Halit Polat ile TÜMOSAN Konyaspor’un spor hekimi Dr. Oğuzcan Gökçay
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