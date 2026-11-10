Fenerbahçe'de yeni sağlık ekibi belli oldu

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte Samandıra'da değişim süreci başladı. Sarı-lacivertli kulüpte sağlık departmanında kapsamlı bir revizyona gidilirken, iki doktor ve iki fizyoterapistle yollar ayrıldı.

Gazeteci Reşat Can Özbudak'ın aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe Sağlık Kurulu'ndan sorumlu isim Prof. Dr. Ömer Taşer oldu.

Prof. Dr. Ömer Taşer

Sarı-lacivertli takımın sağlık kadrosunda da yeni görevlendirmeler yapıldı. Ortopedi uzmanı Halit Polat ile Konyaspor'da spor hekimi olarak görev yapan Dr. Oğuzcan Gökçay, Fenerbahçe A Takımı'nın yeni doktorları olarak göreve getirildi.

Ortopedist Halit Polat ile TÜMOSAN Konyaspor’un spor hekimi Dr. Oğuzcan Gökçay

Emre Belözoğlu'nun gelişiyle başlayan yeniden yapılanma sürecinin, kulübün diğer birimlerinde de devam etmesi bekleniyor.

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