Beşiktaş'a Hapoel maçı öncesi kötü haber: Batum'da yok

UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace karşılaşmasında kırmızı kart gören Beşiktaşlı Ümit Akdağ'ın cezası belli oldu. Siyah-beyazlı futbolcuya UEFA Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezası verildi.
Karşılaşmanın 77. dakikasında Larsen'e yaptığı sert müdahale sonrası doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kalan genç stoper, cezası nedeniyle Celtic deplasmanında forma giyememişti.
UEFA'nın kararıyla bir maç daha ceza alan 23 yaşındaki savunmacı, Beşiktaş'ın Gürcistan'ın Batum kentinde İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile oynayacağı Avrupa Ligi mücadelesinde de takımını yalnız bırakacak.
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