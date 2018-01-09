Örtbas edilemez

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, 26 Temmuz 2017'de Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden alınmasının ardından TFF'ye açtığı 12 milyon 950 bin TL'lik tazminat davasıyla alevlenen tartışmalar dinmek bilmiyor. Çeşme'de damatlarıyla birlikte TFF yedek üyesi Selahattin Aydoğdu ile yaşadığı kavgalı tartışma sonrası “Yine olsa, yine yaparım” demesi üzerine kamuoyundan gelen tepkiler sonrası görevine son verilen Terim'in, 7 Mart'a kadar devam eden mahkeme sürecinde tazminatının sekteye uğramaması adına sarı-kırmızılı takımla sezonun ikinci yarısı için yapılan mukavelenin 1905 TL gibi sembolik bir rakamdan gösterilmesi büyük yankı uyandırmıştı. Oluşan tepkilerden Galatasaray yönetimi de nasibini alırken, sarı-kırmızılı camianın önde gelenleri durumdan duydukları rahatsızlığı, “Yönetimin, Terim'in bu planına tabir yerindeyse alet olması akıl alır iş değil. Sarı-kırmızılı kulüp, 113 yıllık büyük bir çınardır. Asil bir kulüptür. Yönetim de kulübün bu asaletine uygun olarak davranmalı ve sözleşme konusunda gereğini ivedilikle yapmalıdır” diyerek dile getirmişlerdi.

TWİTTER'DAN MESAJ DOLU PAYLAŞIMLAR

Camianın kendilerine karşı olan bu tavrından rahatsızlık ve endişe duyan sarı-kırmızılı yönetimin, yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray taraftarlarını arkasına almaya yönelik çalışmalar içinde olmaları da son tartışma konusu olarak gündeme damgasını vurdu. Sarı-kırmızılı kulübün, özellikle son 1 haftadır resmi Twitter hesabından, “Kenetlenin... Başka Galatasaray yok...” ve “8 milyon üyeye ulaştık” gibisinden mesaj içerikli paylaşımlarda bulunarak Terim'le yapılan sözleşmeden doğan rahatsızlığı örtmeye çalıştıkları yorumları yapılırken bu hamle de büyük tepkilere neden oldu.

KULÜBE YAKIŞMAYAN SÖZLEŞME

Camianın önde gelenleri, yönetimin, taraftarların da sözleşme konusunda rahatsızlık duymasından ve kendilerine tavır almasından endişe duyduğunu belirterek, “Bu yolla, tepkileri ortadan kaldırmaya ve kulübe yakışmayan o sözleşmeyi unutturmaya çalışıyorlar. O sözleşme ne yazık ki yapıldı ve taraftarı arkalarına almaya çalışarak örtbas edemezler” görüşünü savundu.