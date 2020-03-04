Ozan Kabak 3 ay sahalardan uzak kalacak

Schalke 04'ün Köln deplasmanındaki maça ilk 11'de başlayan fakat 30. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Ozan Kabak'ın durumu netleşti. Alman kulübü yaptığı açıklamada milli oyuncunun 9 ile 12 hafta arasında sahalardan uzak kalacağını bildirdi.
19 yaşındaki oyuncu A Milli Takımımızın EURO 2020 kadrosuna yetiştirilmeye çalışılacak. Daha önce milli takımda yer alan oyunculardan Merih Demiral, Yusuf Yazıcı ve Cenk Tosun'da şuanda sakat yıldızlarımız arasında yer alıyor.
- Bu sezon Schalke formasıyla 21 maça çıkan Ozan Kabak, 3 gol ve 1 asistle oynamıştı.
Keine guten Nachrichten: @ozankabak4 wird voraussichtlich neun bis zwölf Wochen pausieren müssen.
Gute Besserung, Ozan! Komm stärker zurück! 💪🏽#S04 | 🔵⚪️ | #GetWellSoon
Keine guten Nachrichten: @ozankabak4 wird voraussichtlich neun bis zwölf Wochen pausieren müssen.
Yorum