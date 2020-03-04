BUNDESLİGA

Ozan Kabak 3 ay sahalardan uzak kalacak

Schalke 04, Ozan Kabak'ın 9 ile 12 hafta arası sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Yıldız oyuncu EURO 2020'yi kaçırabilir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ozan Kabak

Ozan Kabak

Schalke 04'ün Köln deplasmanındaki maça ilk 11'de başlayan fakat 30. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Ozan Kabak'ın durumu netleşti. Alman kulübü yaptığı açıklamada milli oyuncunun 9 ile 12 hafta arasında sahalardan uzak kalacağını bildirdi.

19 yaşındaki oyuncu A Milli Takımımızın EURO 2020 kadrosuna yetiştirilmeye çalışılacak. Daha önce milli takımda yer alan oyunculardan Merih Demiral, Yusuf Yazıcı ve Cenk Tosun'da şuanda sakat yıldızlarımız arasında yer alıyor.

  • Bu sezon Schalke formasıyla 21 maça çıkan Ozan Kabak, 3 gol ve 1 asistle oynamıştı.

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