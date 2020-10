İtalyan devi Ozan Kabak için devreye girdi

Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın transfer gündemine ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, 20 yaşındaki stoper için devreye girdi.

Ozan Kabak'ın menajeriyle görüşme yapan İtalyan ekibinin, Schalke 04 ile pazarlıklarına devam ettiği bildirildi.

2019 yazında 15 milyon euro bonservis bedeliyle Schalke 04'e transfer olan Ozan Kabak'ın Alman ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

00:22 dk 06 Nisan 2019 Diğer Ozan Kabak Stuttgrat'ı ipten aldı Stuttgrat'ta forma giyen Ozan Kabak, Nümberg'e attığı golle takımına 1 puanı getirirken Bundesliga'daki gol sayısını da 3'e çıkardı.

Ozan Kabak'tan 'tükürük' açıklaması: Kaza eseri oldu, özür dilerim Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) ikinci haftasında Schalke 04'ün sahasında Werder Bremen'e 3-1 mağlup olduğu maçta rakibine tükürdüğü iddia edilen milli oyuncu Ozan Kabak, konuya açıklık getirdi.Karşılaşmanın 26. dakikasında Werder Bremenli Ludwig Augustinsson'a yaptığı faul sonrası rakibi yerdeyken onun bulunduğu yöne doğru tüküren Schalke 04'lü Ozan Kabak, Almanya'da gündeme oturdu. "Özür dilerim, bilinçli bir hareket değildi"Mücadelenin 58. dakikasında penaltıya sebebiyet veren ve 84. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kalan 20 yaşındaki oyuncu, karşılaşmanın ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından söz konusu hareketini değerlendirdi.Ozan açıklamasında, "Ludwig Augustinsson'dan içtenlikle özür dilerim. Bilinçli bir hareket değildi, kaza eseri oldu. Kamera açısı yanıltıcı olabiliyor ama ona doğru tükürmeyi hedeflemedim. Böyle sportmenliğe aykırı bir hareketi kariyerim boyunca hiç yapmadım ve bundan sonra da yapmayacağım. Büyük bir şanssızlık oldu. Yine de rakibimden özür dilerim" ifadelerini kullandı.Augustinsson: Fair-play böyle olmazMüsabakanın ardından konuşan Ludwig Augustinsson, "Maç sırasında bu durumu fark etmedim ama hiç hoş değil. Fair-play böyle olmaz. Ozan sonunda kırmızı kart gördü ve maçı da kazandık" şeklinde konuştu.Wagner: Bunu kasıtlı yapmadığından yüzde yüz eminimOzan Kabak'ın bu eylemi bilinçli yapmadığını savunan Schalke 04'ün teknik direktörü David Wagner da "Çok çirkin bir hareket gibi gözüküyor ama Ozan'ın bunu kasıtlı yapmadığından yüzde yüz eminim. Çünkü o, bu karakterde bir insan değil" değerlendirmesinde bulundu.

Milli futbolcu Ozan Kabak'a 'tükürük' cezası: Ne kadar maçta oynamayacak? Almanya Futbol Federasyonu Ceza Kurulu, Schalke 04-Werder Bremen maçının 26. dakikasında Werder Bremenli Ludwig Augustinsson'a yaptığı faul sonrası rakibine tükürdüğü iddia edilen Ozan Kabak'a 5 maç ceza aldı. Ozan Kabak bu cezasını maçta çift sarı karttan atılması nedeniyle aldığı 1 maçlık otomatik ceza sonrası çekecek. Ozan, ayrıca 15.000 Euro da para cezası aldı.Hatırlanacağı üzere Ozan Kabak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ludwig Augustinsson'dan içtenlikle özür dilerim. Bilinçli bir hareket değildi, kaza eseri oldu. Kamera açısı yanıltıcı olabiliyor ama ona doğru tükürmeyi hedeflemedim. Böyle sportmenliğe aykırı bir hareketi kariyerim boyunca hiç yapmadım ve bundan sonra da yapmayacağım. Büyük bir şanssızlık oldu. Yine de rakibimden özür dilerim" ifadelerini kullanmıştı.Ich möchte mich bei Ludwig Augustinsson entschuldigen. Es war keine Absicht, die Sicht von außen täuscht. Ich habe so etwas noch nie gemacht und werde es auch niemals tun, da es einfach unsportlich ist. Dies war sehr unglücklich. In jedem Fall, Entschuldigung an Ludwig.— Ozan KABAK (@ozankabak4) September 26, 2020