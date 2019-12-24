Ozan 'Tufan' gibi döndü

Fenerbahçe’nin 24 yaşındaki orta saha futbolcusu Ozan Tufan, kariyerinin en verimli sezonlarından birini geçiriyor. Sezon başından bu yana teknik heyetin birçok pozisyonda görev verdiği Ozan Tufan, gerçek mevkii orta sahada 8 numarada oynayınca performansı da artıyor. Başarılı oyuncunun, hem orta sahada yaptığı kademeler hem de sık sık hücuma destek vermesi, onu adeta takımın merkezi yapıyor.

Ozan ligde attığı 2 golü de orta saha merkezde oynarken kaydetti, bu iki gol de kaptığı topun ardından ceza saha dışından çektiği şutla geldi. (Beşiktaş ve Konyaspor).

Derbideki dikkat çeken istatistiği

Sarı-lacivertli takım, Ozan’ın merkezde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 1’er beraberlik ve mağlubiyet aldı. Başarılı futbolcu Beşiktaş derbisinde de 7 ikili mücadele kazanırken, 8 de sahipsiz top kazanarak orta sahada defansif anlamda da takıma önemli katkı sağladı. Ozan aynı zamanda dripling özelliğini geliştirirken, sarı-lacivertli takımın da en fazla topla adam geçen oyuncusu konumunda.

Dipten zirveye

Son 8 ayda dipten zirveye inanılmaz bir hikaye yazan Ozan Tufan geçtiğimiz yıllarda aldığı kilolar, disiplinsiz yaşamı ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelmişti. Ozan Tufan mental anlamda büyük bir değişim gösterdi. Özel yaşamını düzene sokan 24 yaşındaki başarılı futbolcu geçmişte yaptığı hatalardan uzak duruyor. Artık sadece futbola konsantre olan milli futbolcu, uyku düzenine ve dinlenmeye azami gayret gösteriyor, özel antrenörüyle takım antrenmanlarının dışında da çalışmalar yaparak her zaman fit kalıyor. Sadece futboluyla gündeme gelmek isteyen Ozan Tufan sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle de dikkat çekiyor.



