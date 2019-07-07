Ozan Tufan göz doldurdu

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe kadrosunda düşünülmeyen ve Alanyaspor’a kiralanan Ozan Tufan, Topuk Yaylası’nda geçirilen kampta sezona en hazır isimlerden birisi oldu.

Yapılan çalışmalarda son derece istekli olan ve tatil döneminde de çalışmalarını sürdüren 24 yaşındaki futbolcu, antrenmanda gösterdiği performansla teknik heyeti memnun etti.

Geçen sezonun ikinci yarısını Alanyaspor’da kiralık olarak geçiren ve burada oynadığı iyi futbolla dikkat çeken 24 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki sezon için teknik direktör Ersun Yanal’ın planları arasında yer alıyor.