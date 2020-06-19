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Ozan Tufan'ın cezası 1 maça indirildi

Tahkim Kurulu, Ozan Tufan'ın 2 maçlık men cezasını 1 maça indirdi. Ozan Tufan, şans bulması halinde Kasımpaşa maçında oynayabilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ozan Tufan'ın kırmızı kart gördüğü an.

Ozan Tufan'ın kırmızı kart gördüğü an.

Fotoğraf: POOL

Geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe-Kayserispor maçında kırmızı kart gören Ozan Tufan'ın cezasında indirime gidildi.

12. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilen Fenerbahçeli oyuncuya Disiplin Kurulu 2 maç men cezası vermişti.

Fenerbahçe'nin Tahkim Kurulu'na yaptığı itiraz neticesinde milli oyuncusunun cezası 1 maça indirildi.

Kasımpaşa maçında oynayabilecek

  • Bu kararla birlikte hafta içinde oynanan kupa maçında cezasını tamamlamış olan Tufan, şans verilmesi halinde bu hafta Kasımpaşa maçında sahada olacak.

Fenerbahçe'de şok: Salgın dönüşünde kırmızı kartla atıldı
Fenerbahçe'de şok: Salgın dönüşünde kırmızı kartla atıldı

Tahir Karapınar yönetiminde ilk maçına çıkan Fenerbahçe'de kaptan Ozan Tufan kırmızı kart gördü. Dja Djedje'nin bileğine basan oyuncu VAR incelemesinin ardından saha dışında kaldı.Ozan Tufan'ın gördüğü kırmızı kart sonrasında oldukça sinirlenen Emre Belözoğlu, saha kenarında bulunan sandalyeleri yere fırlattı. Tecrübeli futbolcunun bu tepkisi sonrasında hakem Atilla Karaoğlan, saha kenarına gelerek Emre Belözoğlu'na sarı kartını çıkardı.Emre Belözoğlu'nun orta hakeme ne söylediği de ekranlara yansıdı; “Çok iyi maç yönetiyorsunuz. Oyuncu hiç mi müdahale etmeyecek? Bu kararlar veriliyorsa sisteme ne gerek var” Öte yandan Kayserispor maçında direkt kırmızı kart gören Ozan Tufan, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanacak rövanş maçı öncesinde cezalı duruma düştü.


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