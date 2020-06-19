Ozan Tufan'ın cezası 1 maça indirildi

Geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe-Kayserispor maçında kırmızı kart gören Ozan Tufan'ın cezasında indirime gidildi.
12. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilen Fenerbahçeli oyuncuya Disiplin Kurulu 2 maç men cezası vermişti.
Fenerbahçe'nin Tahkim Kurulu'na yaptığı itiraz neticesinde milli oyuncusunun cezası 1 maça indirildi.
Kasımpaşa maçında oynayabilecek
- Bu kararla birlikte hafta içinde oynanan kupa maçında cezasını tamamlamış olan Tufan, şans verilmesi halinde bu hafta Kasımpaşa maçında sahada olacak.
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