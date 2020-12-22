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Özkan Sümer için saygı duruşu kararı

Türk futbolu ve Trabzonspor’un efsane isimlerinden Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle 22-24 Aralık tarihlerinde oynanacak müsabakalar öncesinde saygı duruşunda bulunulacak.

Haber Merkezi AA
Ankaragücü-Trabzonspor maçı seremonisinden

Ankaragücü-Trabzonspor maçı seremonisinden

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) başkan vekilliğinin yanı sıra Trabzonspor’da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunmuş olan Özkan Sümer, 80 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu da Sümer’in vefatı dolayısıyla karşılaşmalar öncesinde saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

TFF’nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

  • "A Milli Takımımızı bir dönem çalıştıran, Federasyonumuz eski Başkan Vekili Özkan Sümer için 22-24 Aralık tarihleri arasında oynanacak tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır."


Trabzonspor'un acı kaybı: Özkan Sümer vefat etti
Trabzonspor'un acı kaybı: Özkan Sümer vefat etti

Bordo-mavili takımda futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde vefat etti.Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Sümer'in cenazesinin, bugün Maçka ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.Trabzonspor'dan başsağlığı mesajıBordo-mavili kulüpten Özkan Sümer için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Eski futbolcumuz, eski başkanımız, şampiyon teknik direktörümüz, eski Futbol ve Altyapı Genel Koordinatörümüz, Sayın Özkan Sümer’i kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun" denildi.Eski futbolcumuz, eski başkanımız, şampiyon teknik direktörümüz, eski Futbol ve Altyapı Genel Koordinatörümüz, Sayın Özkan Sümer’i kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağolsun. #ÖzkanSümerDetaylar👉 https://t.co/f0rk7BfGHp pic.twitter.com/XG9bTxf7oH&mdash; Trabzonspor (@Trabzonspor) December 22, 2020 Samsunspor'un acı kaybı: Koronavirüs nedeniyle vefat etti

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