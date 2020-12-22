Özkan Sümer için saygı duruşu kararı

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) başkan vekilliğinin yanı sıra Trabzonspor’da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunmuş olan Özkan Sümer, 80 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu da Sümer’in vefatı dolayısıyla karşılaşmalar öncesinde saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

TFF’nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"A Milli Takımımızı bir dönem çalıştıran, Federasyonumuz eski Başkan Vekili Özkan Sümer için 22-24 Aralık tarihleri arasında oynanacak tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır."

22-24 Aralık tarihlerindeki tüm resmi maçlar öncesinde #ÖzkanSümer için saygı duruşunda bulunulacak. pic.twitter.com/4MtTln6Bsf — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 22, 2020



