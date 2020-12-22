Özkan Sümer'e son görev

Türk futbolu ve Trabzonspor’un efsane ismi Özkan Sümer için Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camii’nde saat 14.00’te kılınan cenaze namazına, Sümer ailesinin yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gençlik ve Spor eski Bakanı Faruk Nafız Özak, Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeleri, bordo-mavili kulübün eski yöneticileri ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Pandemi nedeniyle tören düzenlenmezken, Sümer'in naaşı kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere doğum yeri olan Maçka ilçesine gönderildi.