Özkan Sümer'e son görev

Türk futbolu ve Trabzonspor’un efsane ismi Özkan Sümer için Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camii’nde saat 14.00’te kılınan cenaze namazına, Sümer ailesinin yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gençlik ve Spor eski Bakanı Faruk Nafız Özak, Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeleri, bordo-mavili kulübün eski yöneticileri ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.
Pandemi nedeniyle tören düzenlenmezken, Sümer'in naaşı kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere doğum yeri olan Maçka ilçesine gönderildi.
Trabzonspor'un acı kaybı: Özkan Sümer vefat etti
Bordo-mavili takımda futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde vefat etti.Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Sümer'in cenazesinin, bugün Maçka ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.Trabzonspor'dan başsağlığı mesajıBordo-mavili kulüpten Özkan Sümer için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Eski futbolcumuz, eski başkanımız, şampiyon teknik direktörümüz, eski Futbol ve Altyapı Genel Koordinatörümüz, Sayın Özkan Sümer’i kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun" denildi.Eski futbolcumuz, eski başkanımız, şampiyon teknik direktörümüz, eski Futbol ve Altyapı Genel Koordinatörümüz, Sayın Özkan Sümer’i kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağolsun. #ÖzkanSümerDetaylar👉 https://t.co/f0rk7BfGHp pic.twitter.com/XG9bTxf7oH— Trabzonspor (@Trabzonspor) December 22, 2020 Özkan Sümer için saygı duruşu kararıÖzkan Sümer kimdir?1940 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya gelen Özkan Sümer, futbola ortaokul yıllarında İdmanocağı'nda başladı. Sümer, Yolspor, Zonguldak Kömürspor'un ardından, Trabzonspor'un kuruluşuyla birlikte (1967) bordo-mavili formayı sırtına geçirdi.Daha sonra Sebat Gençlik'e antrenör-futbolcu olarak transfer olan Sümer, bir süre Trabzonspor'un altyapısında ve Ahmet Suat Özyazıcı döneminde yardımcı antrenör olarak görev yaptıktan sonra 1978 yılında A Takım teknik direktörlüğü görevine getirildi.2 Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye KupasıÖzkan Sümer, 1978-1979 sezonunda Trabzonspor'daki ilk görevinde Lig ve Cumhurbaşkanlığı kupası şampiyonluğu sevincini yaşadı. Bordo-mavililer, Sümer yönetiminde 1980-1981 sezonunda lig şampiyonluğuna uzandı.Trabzonspor'da başlayan teknik direktörlük hayatının ardından Sümer, A Milli Futbol Takımı, Galatasaray, Denizlispor, Samsunspor ve Konya Mobellaspor'u çalıştırdı.'Futbolun bilge insanı' olarak da adlandırılan Sümer, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Genel Başkanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu Asbaşkanlığı ve Spor Yazarlığı görevinde bulundu.Başkanlık dönemiÖzkan Sümer, 2000 yılında yapılan olağan genel kurulda Trabzonspor Kulübü'nde başkanlığa seçildi.Trabzonspor'un 12. başkanı olan Sümer'in 31 Aralık 2000 yılında seçildiği başkanlık görevi, 2 yıl 5 ay sürdürdü.Bordo-mavililer, Sümer'in 5 Eylül 2003 de sona eren başkanlığı döneminde 2002-2003 sezonunda Türkiye Kupası'nı müzesine getirdi.Galatasaray'da da kupa kazandıÖzkan Sümer, Galatasaray'da kupa başarısı elde etti.Sümer, sarı-kırmızılı takımda 1982-83 sezonunda bulunduğu teknik direktörlük görevinde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine getirdi.Trabzonspor'un her kademesinde görev aldıÖzkan Sümer, Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevinde bulunan tek kişi olarak tarihe geçti.Türk futbolunda 'Baba Hakkı' ve 'Büyük Fikret' gibi futbolun 3 kademesinde görev yapan Sümer, Trabzonspor ve Türk futboluna damga vurdu.Sümer, Trabzonspor'da altyapı koordinatörlüğü yaparak birçok oyuncuyu yetiştirerek Türk futboluna kazandırırken en son Ahmet Ağaoğlu döneminde Genel Koordinatörlük görevinde bulunmuştu. Samsunspor'un acı kaybı: Koronavirüs nedeniyle vefat etti
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