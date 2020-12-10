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Paolo Rossi kimdir?

Maradona'nın ardından bir efsane futbolcu daha yaşamını yitirdi

İtalya'nın kazandığı 1982 FIFA Dünya Kupası'na damga vuran eski futbolcu Paolo Rossi, 64 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Paolo Rossi

Paolo Rossi

Rossi'nin eşi Cappelletti Federica, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören efsane İtalyan futbolcunun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ülkesinin Juventus ve Milan gibi önde gelen kulüplerinde forma giyen Rossi, İspanya'da düzenlenen 1982 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla hafızalara kazınmıştı.

Turnuvada 6 kez ağları sarsarak gol kralı olan Rossi, İtalya'nın Batı Almanya'yı 3-1 mağlup ederek kupaya uzandığı final maçında da gol atma başarısı göstermişti.

Rossi, 1982 yılından itibaren yılın futbolcusuna verilmeye başlanan "Altın Top" ödülünün de ilk sahibi olmuştu.

Maradona'nın resmi Arjantin'de banknota basılacak
Maradona'nın resmi Arjantin'de banknota basılacak

Arjantin, iki hafta önce vefat eden dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Diego Maradona'nın resmini, yeni çıkacak banknotun üzerine basmayı planlıyor.Senatör Norma Durango tarafından meclise sunulan önergede, 60 yaşında hayatını kaybeden Maradona'nın resminin, yeni çıkacak bin pesoluk banknotlarda ve hatıra pullarında yer alması teklif edildi.Video: Diego Maradona'nın ölmeden önceki görüntüleri futbolseverleri bir kez daha üzdüÖn yüzünde kendisi arka yüzünde golü olacakArjantin basınında yer alan haberlere göre, banknotun ön yüzünde Diego Maradona'nın yüz portresi, arka yüzünde ise Arjantin'in zafere ulaştığı 1986 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'ye attığı ikinci golün tasviri planlanıyor.Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Durango, "Bu önergenin tek amacı en büyük idolümüzün tanıtımı değil. Ekonomik yönden de gelir elde etmeyi arzuluyoruz. Düşüncemize göre, Arjantin'e gelen her turist, yanında Maradona'yı götürerek ülkeden ayrılmak isteyecek." ifadelerini kullandı.Önerge hakkındaki kararın, yeni yılın ilk dönemine kadar çıkması bekleniyor.Napoli'den Maradona'ya büyük vefa: Stadın adı değiştirildiNapoli Roma'yı dağıttı: Maçta duygusal anlar yaşandı


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