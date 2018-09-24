Parayı değil futbolu seçen adam Papiss Cisse

Aytemiz Alanyaspor'un Kasımpaşa ile karşılaştığı mücadelede 2 gol atarak gündem olan Papiss Cisse'nin Akdeniz ekibine transferine ilişkin yenisafak.com Spor Servisi önemli bilgilere ulaştı.

Çin Ligi ekibi Shandong Luneng takımında Diego Tardelli ile Graziano Pelle gibi forvet oyuncularının yer alması ve forma şansı bulamamaya başlaması sebebiyle Çin'de kazandığı 6 milyon euroluk yıllık ücretten vazgeçen Cisse'nin futbol kariyerinin son döneminde sürekli oynayabileceği bir takıma transfer olmak için Alanyaspor'u tercih ettiği belirtildi.

Süper Lig kulüpleri Bursaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Ankaragücü ile görüşmelerde bulunan ancak son gün tercihini Alanya'dan yana kullanan Cisse'nin Galatasaray'ın da kapısından döndüğü belirtildi.

İstediği forvet transferlerini yapamadıktan sonra son gün Papiss Cisse'nin durumunu soran Galatasaray'ın ligi daha yakından tanıması sebebiyle Alanyaspor'un da geri istediği Vagner Love'a teklif götürdüğü bunun ardından Akdeniz ekibinin Cisse'yi kadrosuna kattığı aktarıldı.

Alanyaspor'la 2020 yılına kadar sözleşme imzalayan Cisse Akdeniz ekibinden bonuslarla 1.5 milyon euro kazanıyor.