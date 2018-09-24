SÜPER LİG

Parayı değil futbolu seçen adam Papiss Cisse

Aytemiz Alanyaspor'un Kasımpaşa ile oynadığı maçta attığı 2 golle takımına maçı kazandıran isim olan Papiss Cisse'nin transferiyle ilgili bilinmeyen gerçeklere yenisafak.com Spor Servisi ulaştı. Akdeniz ekibinin transferin son saatlerinde imza attırdığı oyuncunun Çin'deki kulübünden tam 6 milyon euro yıllık ücret aldığı ancak takımdaki forvet sıklığı sebebiyle fazla forma şansı bulamadığı için bu paradan vazgeçtiği belirtildi. Cisse'nin Alanyaspor'dan önce 5 Süper Lig kulübünden teklif aldığı Galatasaray'ın da kapısından döndüğü öğrenildi.

Mustafa Göksel Yeni Şafak
Papiss Cisse, Kasımpaşa maçında 2 gol attı ve takımına maçı kazandırdı.

Papiss Cisse, Kasımpaşa maçında 2 gol attı ve takımına maçı kazandırdı.

Aytemiz Alanyaspor'un Kasımpaşa ile karşılaştığı mücadelede 2 gol atarak gündem olan Papiss Cisse'nin Akdeniz ekibine transferine ilişkin yenisafak.com Spor Servisi önemli bilgilere ulaştı.

Çin Ligi ekibi Shandong Luneng takımında Diego Tardelli ile Graziano Pelle gibi forvet oyuncularının yer alması ve forma şansı bulamamaya başlaması sebebiyle Çin'de kazandığı 6 milyon euroluk yıllık ücretten vazgeçen Cisse'nin futbol kariyerinin son döneminde sürekli oynayabileceği bir takıma transfer olmak için Alanyaspor'u tercih ettiği belirtildi.

Süper Lig kulüpleri Bursaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Ankaragücü ile görüşmelerde bulunan ancak son gün tercihini Alanya'dan yana kullanan Cisse'nin Galatasaray'ın da kapısından döndüğü belirtildi.

İstediği forvet transferlerini yapamadıktan sonra son gün Papiss Cisse'nin durumunu soran Galatasaray'ın ligi daha yakından tanıması sebebiyle Alanyaspor'un da geri istediği Vagner Love'a teklif götürdüğü bunun ardından Akdeniz ekibinin Cisse'yi kadrosuna kattığı aktarıldı.

Alanyaspor'la 2020 yılına kadar sözleşme imzalayan Cisse Akdeniz ekibinden bonuslarla 1.5 milyon euro kazanıyor.

Papiss Cisse, Süper Lig'deki ilk gollerini attı.
Papiss Cisse, Süper Lig'deki ilk gollerini attı.
İHA

Papiss Cisse'den enteresan gol
Papiss Cisse'den enteresan gol

Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Alanyaspor, 45+1. dakikada bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.Konuk ekibin golünü Papiss Cisse ilginç bir şekilde kaydetti. Efecan'ın pasında boş kaleye pozisyonda topun üzerine basan Senegalli futbolcu, daha zor pozisyonda yerdeyken yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu.Bu gol sonrası sosyal medyada "Cisse yattığı yerden para kazanıyor" şeklinde esprili yorumlar yapıldı.İşte kare kare Cisse'nin attığı o ilginç gol;

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