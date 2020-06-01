SÜPER LİG

Pascal Nouma: Türk polisini seviyorum

Beşiktaş’ın efsane futbolcularından Pascal Nouma, sosyal medya hesabından Türk polisi ile çekildiği fotoğrafları paylaştı.

Haber Merkezi İHA
Nouma'nın paylaştığı fotoğraflarda polis kıyafetleri giydiği görülüyor.

Nouma'nın paylaştığı fotoğraflarda polis kıyafetleri giydiği görülüyor.

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Nouma, sosyal medya hesabından Türk Polisi ile çekildiği fotoğrafları, “Türk Polisini seviyorum. Benim polisim” mesajı ile paylaşarak Türk Polis Teşkilatı’na desteğini gösterdi.

Eski futbolcunun bu paylaşımı sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

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