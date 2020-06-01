Pascal Nouma: Türk polisini seviyorum

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Nouma, sosyal medya hesabından Türk Polisi ile çekildiği fotoğrafları, “Türk Polisini seviyorum. Benim polisim” mesajı ile paylaşarak Türk Polis Teşkilatı’na desteğini gösterdi.

Eski futbolcunun bu paylaşımı sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Türk Polisini seviyorum❤️ @suleymansoylu @TC_icisleri @muhteremince @EmniyetGM #BenimPolisim pic.twitter.com/DrODhjLsqA — Pascal Nouma (@pnouma21) 31 Mayıs 2020