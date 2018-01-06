Patrice Evra an meselesi

Sezonun ikinci yarısı öncesinde transfer çalışmalarına hız veren ve önceliğini sol bek olarak belirleyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İlk olarak listeye alınan Juventus'un Ganalı sol beki Kwadwo Asamoah konusundaki belirsizlik sürüyor. Bir diğer sol beki Spinazzola'yı Atalanta'ya kiralayan Juventus, oyuncusunu geri istese de Atalanta sezon bitmeden 24 yaşındaki oyuncuyu göndermeyi planlamıyor. Juventus da Spinazzola geri gelmeden Asamoah'ı sarı-kırmızılı takıma satmıyor. Galatasaray yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuyu gelecek sezon için kadrosuna katmanın planlarını yaparken, ligin ikinci yarısı için yeni bir atağa kalktı. Fransız yıldız Patrice Evra'yı listesine alan Galatasaray'ın bu transferde önemli mesafe kat ettiği ve resmi açıklamanın yapılmasının an meselesi olduğu ifade edildi.

YARIM SEZON İÇİN 1 MİLYON 250 BİN EURO

Teknik heyetin de 36 yaşındaki oyuncu konusundaki ısrarını göz önüne alan sarı-kırmızılı yönetimin, Evra'nın menajeri Federico Pastorello'yu İstanbul'a davet ettiği ortaya çıktı. İtalyan menajerin, Galatasaraylı yöneticilerle masaya oturarak oyuncusu adına pazarlıkları yürüttüğü belirtildi. Tarafların prensipte el sıkıştığı, kontrat şartlarındaki son pürüzlerin giderilmesi üzerine çalışıldığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, Evra’ya ilk etapta sezon sonuna kadar sözleşme imzalatacağı belirtildi. Fransız futbolcunun yarım sezonluğuna 1 mşlyıon 250 bşn Euro alacağı öğrenildi.

De Jong, Mainz'e gitti

Yabancı oyuncu kontenjanı konusunda sıkıntı yaşayan Galatasaray, Hollandalı futbolcu Nigel de Jong ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı takıma geçen sezon başında gelen orta saha oyuncusunun, Haziran ayına kadar olan sözleşmesi fesh edildi. Galatasaray'dan ayrılan De Jong dün akşam Almanya Ligi ekiplerinden Mainz 05 ile sözleşme imzaladı. G.Saray'da gönderilmesi planlanan bir diğer isminse, sezon başında kadroya katılan Fransız kaleci CedricCarrasso olduğu öğrenildi. Bunun yanında TFF kuralları gereği kadroda Türkiye'de yetişmiş en az 4 futbolcunun olma zorunluluğu yönetimi düşündürüyor. Yerli oyuncu konusunda Türkiye'de yetişmiş oyuncular Selçuk İnan, Serdar Aziz, Ahmet Çalık ve Emrah Başsan yer alıyor. Yurtdışında yetişse de yerli kontenjanında yer alan oyuncular ise Yasin Öztekin, Sinan Gümüş, Tolga Ciğerci, Tarık Çamdal ve Eren Derdiyok. Emrah'ın kadroda düşünülmemesi halinde, yerine Türkiye'de yetişmiş oyuncu transfer edilmeden takımdan ayrılması çok mümkün görünmüyor. Kaleci Eray İşçan ise altyapı kontenjanına girdiği için bu değerlendirmenin dışında kalıyor.

Elmander futbolu bıraktı

Galatasaray'da teknik heyette görev alacağı belirtilen ve ülkesinin takımlarından Örgryte'de forma giyen İsveçli oyuncu Johan Elmander futbolu bıraktığını açıkladı. 36 yaşındaki oyuncu, kişisel İnstagram hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün benim için kenara çekilip, alanı genç jenerasyona bırakma zamanı" ifadelerine yer verdi.