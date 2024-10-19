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Pendikspor'da teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi

Pendikspor'da teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi

13:0919/10/2024, Cumartesi
AA
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Sedat Ağçay son olarak MKE Ankaragücü'nü çalıştırmıştı.
Sedat Ağçay son olarak MKE Ankaragücü'nü çalıştırmıştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi.

Siltaş Yapı Pendikspor, teknik direktörlük görevi için son olarak MKE Ankaragücü'nü çalıştıran Sedat Ağçay ile anlaştıklarını duyurdu.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay hocamız getirilmiştir. Sedat Ağçay'a 'hoş geldin' diyor, kendisine ve teknik ekibine görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.


Siltaş Yapı Pendikspor, dün teknik direktör Osman Özköylü ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.



#Sedat Ağçay
#Siltaş Yapı Pendikspor
#Trendyol 1. Lig

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