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PFDK Ali Koç'a ceza vermedi

Kulüp televizyonunda yaptığı açıklamalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu’na sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’a herhangi bir ceza verilmedi.

Haber Merkezi AA
Fenebahçe Kulübü Başkanı Ali Koç

Fenebahçe Kulübü Başkanı Ali Koç

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), daha önce 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a ikinci bir ceza vermedi.

TFF'den yapılan açıklamada PFDK'nin, kulübün televizyon kanalındaki sözleri nedeniyle kurula sevk edilen Ali Koç için isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verdiği belirtildi.

Açıklamada kulübün televizyon kanalındaki açıklamalar nedeniyle kurula sevk edilen Fenerbahçe'ye de disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza verilmediği aktarıldı.

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