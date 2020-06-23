PFDK Ali Koç'a ceza vermedi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), daha önce 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a ikinci bir ceza vermedi.
TFF'den yapılan açıklamada PFDK'nin, kulübün televizyon kanalındaki sözleri nedeniyle kurula sevk edilen Ali Koç için isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verdiği belirtildi.
Açıklamada kulübün televizyon kanalındaki açıklamalar nedeniyle kurula sevk edilen Fenerbahçe'ye de disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza verilmediği aktarıldı.
PFDK, yaptığı açıklamalar sebebiyle sevk edilen Ali Koç hakkında ceza tayinine yer olmadığını açıkladı pic.twitter.com/LI4kQXPhJg
PFDK, yaptığı açıklamalar sebebiyle sevk edilen Ali Koç hakkında ceza tayinine yer olmadığını açıkladı pic.twitter.com/LI4kQXPhJg— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 23, 2020
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