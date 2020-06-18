PFDK kararları açıklandı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Hes Kablo Kayserispor maçında kırmızı kartla oyun dışında kalan Fenerbahçeli Ozan Tufan’a rakibine yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç ceza verdi. Öte yandan sarı-lacivertli kulüpte sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle başkan Ali Koç 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL, başkan yardımcısı Semih Özsoy da 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin TL para cezası aldı.

Kurul ayrıca, Galatasaraylı Adem Büyük’e de Çaykur Rizespor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 maç ceza verdi.

Hak mahrumiyeti nedir?

Kişinin, resmi müsabakalarda stadyumlara girmek de dahil olmak üzere futbolla ilgili idari, sportif veya sair her türlü faaliyette bulunmaktan men edilmesidir.

Disiplin Kurulu’nca (PFDK) alınan kararlar şöyle: