PFDK Munir'e 4, Roco'ya 3 maç ceza verdi

Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor maçında kaleci Munir'i yaptığı olay hareket tepkilere neden olmuştu. Konuk ekip Boupendza'nın golüyle maçı 1-0 önde götürürken, Faslı eldiven 44. dakikada Gençlerbirliği oyuncusunun boğazına tekme atmıştı.

Hakem Yasin Kol, 31 yaşındaki kaleciyi direkt kırmızı kartla oyundan ihraç ederken, penaltı noktasını göstermişti.

4 maç men

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği ile oynanan müsabakada kırmızı kart gören Hatayspor'un Faslı file bekçisi Munir'e, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 4 maç men ve 17 bin 500 lira para cezası verildiği belirtildi.

3 maç ceza aldı

Açıklamada, 17. haftada Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta kırmızı kartla cezalandırılan Fatih Karagümrük'ün Şilili stoperi Roco'nun da aynı gerekçeyle 3 müsabakadan men ve 13 bin lira para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Hatayspor kalecisi Munir'den skandal hareket: Rakibinin boğazına tekme attı Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor maçında kaleci Munir'i yaptığı olay hareket tepkilere neden oldu. Konuk ekip Boupendza'nın golüyle maçı 1-0 önde götürürken, Faslı eldiven 44. dakikada Gençlerbirliği oyuncusunun boğazına tekme attı. Hakem Yasin Kol, 31 yaşındaki kaleciyi direkt kırmızı kartla oyundan ihraç ederken, penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Piris skora denge getirdi. Munir'in kırmızı kart görmesinden sonra kaleye Akın Alkan geçti. Munir hafta sonu oynanacak Beşiktaş maçında takımdaki yerini alamayacak.

Hatayspor'dan Munir açıklaması: Bilerek yapmadı Atakaş Hatayspor Kulübü, Gençlerbirliği maçında kaleci Munir'in rakip oyuncuya tekme attığı gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışında kaldığı pozisyonla ilgili bir açıklama yayımladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Munir'in 44. dakikada Gençlerbirliği oyuncusuna yerdeyken boğazına tekme attığı olayla ilgili, gündeme bu şekilde dile gelmekten üzüntü duyulduğu ifade edildi.Hatayspor'un centilmenlik dışı herhangi bir olayın yaşanmaması için her türlü önlemi alacağı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:"Kalecimiz Munir Mohand Mohamedi'nin rakip oyuncuya yaptığı hareket, bir bütün olarak Atakaş Hatayspor'umuzu derinden etkilemiş ve üzmüştür. Kalecimiz Munir'in temiz geçmişi, takım içindeki uyumu ve doğru ilerleyen ikili ilişkileri göz önüne alındığında, Munir'in bu hareketi bilerek yapmadığı anlaşılacaktır. Munir Mohand Mohamedi, yaptığı hareketin kasıtlı olmadığını, hızlı bir şekilde kontra atak yaratabilme düşüncesi ile bir an önce ayağa kalkmaya çalıştığını, rakip futbolcuyu son anda fark ettiğini ve ayağını geri çektiğini, profesyonel kariyeri boyunca topu iki eliyle kavradığı pozisyonlarda yerden bu şekilde kalktığını görüntüleriyle birlikte savunmasında beyan etmiştir. Kulübümüz, kurulduğu yıldan itibaren Hatay şehrine yakışır şekilde davranmış, rakibine her zaman saygı duymuş, centilmence mücadele etmiş ve bu ilkelerle spor kamuoyunun takdirini kazanmıştır. Atakaş Hatayspor olarak centilmenlik dışı herhangi bir olayın yaşanmaması için her türlü önlemi alacağımızı kamuoyuna bildirir, böyle bir olayla gündeme geldiğimiz için spor kamuoyundan özür dileriz."Hatayspor kalecisi Munir'den skandal hareket: Rakibinin boğazına tekme attı



