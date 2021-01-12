PFDK Munir'e 4, Roco'ya 3 maç ceza verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Atakaş Hatayspor'un kalecisi Munir'e Gençlerbirliği maçında yaptığı hareketten dolayı 4 maç men cezası verdi. Fatih Karagümrüklü Enzo Roca ise 3 maç ceza aldı.
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Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor maçında kaleci Munir'i yaptığı olay hareket tepkilere neden olmuştu. Konuk ekip Boupendza'nın golüyle maçı 1-0 önde götürürken, Faslı eldiven 44. dakikada Gençlerbirliği oyuncusunun boğazına tekme atmıştı.
Hakem Yasin Kol, 31 yaşındaki kaleciyi direkt kırmızı kartla oyundan ihraç ederken, penaltı noktasını göstermişti.
4 maç men
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği ile oynanan müsabakada kırmızı kart gören Hatayspor'un Faslı file bekçisi Munir'e, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 4 maç men ve 17 bin 500 lira para cezası verildiği belirtildi.
3 maç ceza aldı
Açıklamada, 17. haftada Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta kırmızı kartla cezalandırılan Fatih Karagümrük'ün Şilili stoperi Roco'nun da aynı gerekçeyle 3 müsabakadan men ve 13 bin lira para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.
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