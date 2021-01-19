Spor PFDKdan Mert Hakan Yandaşa bir maç ceza
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PFDK'dan Mert Hakan Yandaş'a bir maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a bir maç ceza verdi. Yandaş, teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi durumunda Sivasspor karşılaşmasında forma giyebilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mert Hakan Yandaş
Mert Hakan Yandaş

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’a, Türkiye Kupası’nda Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 1 maçtan men ve 4 bin 500 TL para cezası verdi.

Haksız tahrik

Aytaç Kara ile girdiği pozisyon sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kalan Mert Hakan’ın haksız tahrike maruz kaldığı gerekçesiyle 1 maç ceza verildiği öğrenildi.

  • Cezasını tamamladı
  • Sarı-Lacivertli oyuncu MKE Ankaragücü maçında oynamayarak cezasını tamamlamış oldu. Teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi durumunda, perşembe günü oynanacak olan Sivasspor karşılaşmasında forma giyebilecek.

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