Piatek 9 numarayı hak etti

İtalya Serie A ekiplerinden Milan’ın, Gonzalo Higuain’i Chelsea’ye kiralamasının ardından Genoa’dan 35 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer ettiği Krzysztof Piatek, attığı gollerle dikkatleri üzerine çekiyor.

Cumartesi günü Atalanta deplasmanında rakip filelere 2 gol bırakan ve ligde Milan formasıyla çıktığı 5 maçta 6 gol sayısına ulaşan Polonyalı forvet, Higuan’in İtalyan ekibinde çıktığı 22 maçta attığı 8 gollük performansını yakalaması an meselesi.

9 numarayı Piatek'e vermemişlerdi

Milan yeni forveti Piatek'e 9 numarayı vermemiş ve kulübün sportif direktörü Leonardo, "Piatek 9 numaralı formayı talep etti ancak biz bu formanın hak edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden ona 19 numaralı formayı verdik" açıklamasında bulunmuştu.

Piatek'in kısa sürede gösterdiği performansın ardından 9 numaralı formayı hak ettiği şeklinde yorumlar yapılmaya başlandı.