Plansız oyun hedefe ulaştırmaz

Fenerbahçe ortaya koyduğu performans gelecek adına alarm veriyor. Teknik heyetin çözmesi gereken sorunlar birikirken, savunmada çok fazla pozisyon veren sarı-lacivertli takım organize atak geliştirme konusunda sıkıntı yaşıyor. Takım içerisinde de sıkıntılar var. Futbolcular çok fazla pas hatası yapıyor, oyuncuların saha içerisindeki tartışmaları artmaya başladı, teknik heyet ile oyuncular arasında da tartışma yaşanıyor.

Ozan Tufan Kasımpaşa maçında Ersun Yanal’ın kendisine tepkisine kızarak çok sert yanıt verdi, Rodrigues teknik heyetin uyarılarını dinlemedi, takım oyunu oynamak yerine bireysel oyun ön plana çıktı. Teknik heyet sahaya müdahale konusunda yetersiz kalıyor. Fenerbahçe, Kasımpaşa mücadelesinde de penaltı pozisyonları dışında organize atak gerçekleştirmedi. Sarı-lacivertli takım hücuma çıktığında geri dönmekte zorluk yaşıyor, rakiplerine kontra atak fırsatı veriyor, bu nedenle benzer goller yiyor.

Teknik heyet buna çözüm bulabilmiş değil. Ersun Yanal çıkardığı kadro ve maç içerisinde yaptığı hamlelerle eleştirilerin hedefinde. Saha kenarında oldukça formsuz olan Ersun Yanal skoru koruma içgüdüsüyle defansif ağırlıklı oyuncuları aldı. Sarı-lacivertliler galibiyeti koruma içgüdüsüyle defansif bir futbol oynadı. Vedat Muriqi kanatlardan tarafından beslenemiyor, ceza sahasında yeterince pas alamıyor, orta sahaya gelerek kendi çırpınmalarıyla top alarak, pozisyon üretmeye çalışıyor. Takım oyununda, Vedat Muriqi gerektiği kadar topla buluşturulamıyor. Teknik adamın oyuncu değişikliklerinde yanlışlar yapması, Mevlüt Erdinç, Miha Zajc ve Ferdi Kadıoğlu gibi isimlerden yararlanmayı tercih etmemesi Ersun Yanal’ın performansını tartışılır hale getirdi. F.Bahçe’de ortaya konulan futbol nedeniyle oklar Ersun Yanal’ı göstermeye başladı.

39 yaşındaki Emre'siz olmuyor

Emre Belözoğlu’nun yokluğunda F.Bahçe orta sahası organizasyon anlamında ciddi sıkıntı yaşıyor. Hem saha içinde hem saha dışında takımın lideri olan Emre Belözoğlu olmayınca hücum anlamında sıkıntı yaşayan F.Bahçe, Emre’nin yokluğunda saha içindeki organizasyon anlamında eksikler fazlasıyla göze çarpıyor. Sarı-lacivertli ekibin oyun planı Emre üzerine inşa edilmiş durumda ve Emre olmayınca takımın zaafları fazlasıyla öne çıkıyor. Teknik heyet Emre’siz bir oyun planını henüz bulamadı.

Ozan da Emre'nin önemini vurguladı

Fenerbahçe’nin başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan “Emre ağabey ve Kruse’nin yerine oynayan oyuncular tabii ki adaptasyon sorunu yaşayabiliyor. Sahada bir şeyler yapmak istiyor bireysel olarak. Bu da tabii ki takımı etkiliyor. Biz burada takım oyunu oynuyoruz, takım golü atmak istiyoruz. Takım adına bir şeyler yapmak istiyoruz. Şampiyonluğun da bu şekilde geldiğini düşünüyoruz. İş bireysele döndüğü zaman sıkıntılar yaşanıyor” diyerek, takımdaki sıkıntıyı dille getirdi.

Savunma güven vermiyor

F.Bahçe’de savunmadaki sorunlar devam ediyor. Sarı-lacivertliler kalesinde gereğinden fazla pozisyonlar veriyor. Hücuma hızlı çıkan takımlar karşısında savunma alarm veriyor, defansın arkasına atılan toplar kalede tehlikeye neden oluyor. Sarı-lacivertliler geride kalan 11 haftada ligin ilk haftada kazandığı Gaziantep ve berabere kaldığı G.Saray maçlarında kalesini gole kapattı, oynadığı 9 maçta da kalesinde gol gördü.