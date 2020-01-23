SÜPER LİG

Podolski yeniden Süper Lig'de

Antalyaspor, Galatasaray'ın eski golcüsü Lukas Podolski'nin transferini resmen açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Poldolski'yi havaalanında coşkulu bir taraftar grubu karşılaşmıştı.

Poldolski'yi havaalanında coşkulu bir taraftar grubu karşılaşmıştı.

Fotoğraf: Semih ERSÖZLER

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, geçtiğimiz günlerde kente getirdiği Alman golcü Podolski'nin transferinde mutlu sona ulaştı.

Kulüpten yapılan paylaşımda 34 yaşındaki futbolcuya "Hoş geldin" denildi.

  • Son olarak Japonya'nın Vissel Kobe takımında forma giyen Podolski, 2015-2017 yıllarında ise Galatasaray'da oynamıştı.

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