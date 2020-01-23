Podolski yeniden Süper Lig'de

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, geçtiğimiz günlerde kente getirdiği Alman golcü Podolski'nin transferinde mutlu sona ulaştı.
Kulüpten yapılan paylaşımda 34 yaşındaki futbolcuya "Hoş geldin" denildi.
- Son olarak Japonya'nın Vissel Kobe takımında forma giyen Podolski, 2015-2017 yıllarında ise Galatasaray'da oynamıştı.
🤝 Willkommen - Welcome - Hoş Geldin @Podolski10 #BizAntalyasporuz pic.twitter.com/OcdBPHELBL
🤝 Willkommen - Welcome - Hoş Geldin @Podolski10 #BizAntalyasporuz pic.twitter.com/OcdBPHELBL— Antalyaspor (@Antalyaspor) 23 Ocak 2020
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