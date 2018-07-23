Podolski'den Mesut Özil'e destek

Alman forvet oyuncusu Lukas Podolski, ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Mesut'un milli takım ve Arsenal'den eski takım arkadaşı Podolski, Instagram hesabından, 2014 FIFA Dünya Kupası zaferini kutladıkları bir fotoğrafı, "Asla unutmayacağımız tarihi bir gece. Daima dünya şampiyonuyuz." notuyla paylaştı.
Podolski ayrıca "Çoğu zaman beraber kazandık, bazen de başaramadık. Sonuçta futbol bu... Seninle takım arkadaşı olmak her zaman büyüleyiciydi. Eğlenceli ve kahkaha dolu anlar paylaştık. Daha da paylaşacağımıza eminim. Her zaman mutlu ol ve pozitifliğini koru." ifadelerini kullandı.
TFF Başkanı Yıldırım Demirören'den Mesut Özil açıklaması
29 yaşındaki Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi sonrası Almanya'da ırkçılık ve saygısızlığa maruz kaldığını savunarak, milli takım kariyerini noktalamıştı.TFF'nin internet sitesinde yayınlanan açıklamada Yıldırım Demirören şu ifadeleri kullanıldı:"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak Mesut Özil ve ailesine tam destek veriyor; maruz kaldığı muameleyi, tehditleri ve kökeni nedeniyle kendisine gönderilen küçük düşürücü mesajları kınıyorum.Kamuoyu önünde olsun ya da olmasın, her oyuncu aşağılanma, ayrımcılık ve nefret içerikli mesajlara karşı korunmalıdır.Uluslararası futbol camiasının tüm üyeleri, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğü yok etme konusunda birleşmeli, yılmadan mücadelelerini sürdürmelidir.Futbolun herkesi kapsayan ve saygı içeren değerlerini geliştiren, olumlu sosyal etki yaratma potansiyelini kullanabilmek için hep birlikte çalışmalıyız."
Bakan Kasapoğlu: Mesut Özil'in sözleri hafızlardan silinmeyecektir
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ayrımcılığa maruz kalması sonrasında Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'e destek verdi.Bakan Kasapoğlu yayımladığı mesajda, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Mesut Özil'in arkasında olduklarını belirterek, "Avrupa'da endişe verici bir tehlike olarak yayılan ırkçılık, ne yazık ki zaman zaman insanlığın ortak dili olan spora da yansımaktadır. Ünlü boksör Muhammed Ali, ırkçılığın değil insanlığın yanında saf tutmak için şampiyonluk madalyasını nehre fırlattığında hakiki ödüle ulaşmıştır. Ringlerden pek çok madalya sahibi gelmiş geçmiş fakat gönüllerdeki şampiyonluk kürsüsünde daima 'Muhammed Ali' ismi kalmıştır." ifadelerini kullandı.Mesut Özil kardeşimizin sergilediği onurlu duruşu yürekten destekliyoruz.🇹🇷 pic.twitter.com/EnxMgKmm2k— Dr. Mehmet Kasapoglu (@kasapoglu) 22 Temmuz 2018 Bakan Kasapoğlu, dünya futboluna değer katan Mesut Özil'in de maruz kaldığı nefret dili ve ırkçı tutum sebebiyle Almanya Milli Takımı ile olan bağını sonlandırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:"Bu vahim hadise vesilesiyle ifade etmek isterim ki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ana vatanları kadar, yaşadıkları ülkelerin hukukuna da sahip çıktıkları bütün dünyanın malumudur. Fakat ne yazık ki aynı saygı ve hoşgörü ile kendilerine muamele edilmediği de yine herkesin malumudur. Türkiye her zeminde ırkçılığın, ötekileştirici tutumun insanlık için arz ettiği tehlikeyi dillendirmekte ve bunun için bütün dünyayı ortak bir barış ikliminde buluşmaya davet etmektedir. Buna rağmen yaşanan, Almanya'nın kabul edilemez tutumu hem insanlık hem de spor camiası adına üzüntü verici ve yaralayıcıdır.""Biz sporun vesile olduğu ortak sevinç ve heyecanın, sevgi ve barışı artıracağı, dünyaya pençesini geçirmeye çalışan ırkçılık tehlikesine galip geleceği inancımızı muhafaza ediyoruz. Sporun centilmenlik ruhuna gölge düşürecek her türlü söylem ve davranışın karşısındayız. Yaşadığı ülkeye vefa ile emek vererek futbol hayatını başarıyla sürdüren Özil'in, ana vatanına duyduğu sevgi ve Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterdiği saygı sebebiyle maruz kaldığı muamele, Özil için ne kadar şeref vesikası ise bu saldırıya arka çıkan herkes için utanç vesilesidir."'Kazanınca Alman, kaybedince göçmen oluyorum'"Türkiye, insanlığı zehirlemeye çalışan bu ırkçı dilin tuzağına düşmeyecek; evrensel değerleri gerçek anlamda savunmaya devam edecektir. 'Kazanınca Alman, kaybedince göçmen oluyorum.' diyerek kendisine yıllardır hissettirilen duyguyu samimiyetle ifade eden Mesut Özil'in bu sözleri hafızalardan silinmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak dünya ölçeğinde bir futbolcu olan Mesut Özil'i 81 milyon vatandaşımız adına bağrımıza basıyor, bu onurlu ve asil duruşu sebebiyle kendisini gönülden tebrik ediyoruz."Bakan Kasapoğlu'ndan Mesut Özil'e destekAlman basını Özil'e karşı cephe aldı
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