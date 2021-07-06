Spor Podolskinin yeni takımı açıklandı
TRANSFER

Podolski'nin yeni takımı açıklandı

Fraport TAV Antalyaspor'la mukavelesi sona eren 36 yaşındaki Polonya asıllı Alman futbolcu Lukas Podolski, Gornik Zabrze'ye transfer oldu.

Haber Merkezi DHA
Podolskinin yeni takımı açıklandı
Türkiye'de Galatasaray ve Antalyaspor formaları giydi.

Polonya Ekstraklasa Ligi ekiplerinden Gornik Zabrze Kulübü, Podolski'nin transferini 'hoş geldin' başlığıyla sosyal medya üzerinden duyurdu.

Paylaşımda ayrıca Podolski'nin 10 numaralı formayı da giyeceği bildirildi.

  • 36 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Antalyaspor'da geçtiğimiz sezon 36 maçta 5 gol 2 asistlik performans gösterdi.

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