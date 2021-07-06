Podolski'nin yeni takımı açıklandı

Polonya Ekstraklasa Ligi ekiplerinden Gornik Zabrze Kulübü, Podolski'nin transferini 'hoş geldin' başlığıyla sosyal medya üzerinden duyurdu.
Paylaşımda ayrıca Podolski'nin 10 numaralı formayı da giyeceği bildirildi.
- 36 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Antalyaspor'da geçtiğimiz sezon 36 maçta 5 gol 2 asistlik performans gösterdi.
Górnik Zabrze, yeni transferi Lukas Podolski'yi bu video ile duyurdu👇pic.twitter.com/ZQxrGURGNb
Górnik Zabrze, yeni transferi Lukas Podolski'yi bu video ile duyurdu👇pic.twitter.com/ZQxrGURGNb— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 6, 2021