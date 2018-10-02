Porto planı hızlı hücum

Galatasaray teknik heyeti, Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda Porto ile yarın yapacakları maç için oyun planı üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Emre Akbaba’nın Erzurumspor maçında sakatlanıp sezonun ilk yarısını kapatması ve Ndiaye’nin sarı kart cezalısı olması, kritik Porto deplasmanında teknik ekibin orta sahadaki alternatiflerini azaltıyor. Teknik heyetin orta sahada Donk, Fernando, Belhanda üçlüsünü sahaya sürüp, kanatlarda Rodrigues ile Onyekuru’ya şans tanıması bekleniyor. Porto’nun iç saha avantajı nedeniyle oyunu rakip sahaya yıkması beklenirken, özellikle hızlı hücumlarla Rodrigues ve Onyekuru’nun süratinden yararlanmak isteyen teknik heyet, 2 kanat oyuncusuyla birlikte sahaya çıkacak. Erzurumspor maçında adalesinde zorlanma oluşan Eren Derdiyok’un ise iyileşmesi bekleniyor. Sağlık heyetinin, Eren’in tedavisi için yoğun mesai harcadığı, tecrübeli futbolcunun 11’de sahaya çıkmasının beklendiği kaydedildi. Sarı-kırmızılıların teknik heyeti, savunma hattında da değişime gitmeyi planlıyor. Sağ bekte Linnes, sol bekte ise Nagatomo’ya forma vermesi beklenen Terim’in, stoperdeki tercihlerinin Maicon-Serdar ikilisi olacağı öğrenildi

EREN VE SELÇUK’U YETİŞTİRME ÇABASI

Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci mücadelesine Porto deplasmanında çıkacak olan Galatasaray’da orta saha krizi yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımda Lokomotiv Moskova karşısında kırmızı kart gören Badou Ndiaye cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. Ayrıca Emre Akbaba, Bş. Bld. Erzurum maçında ayağına aldığı darbe ile sakatlanıp ilk devreyi kapatırken, tedavisi yeni biten Selçuk İnan, saha çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı teknik ekibin elinde sadece 3 isim kaldı: Fernando-Donk-Belhanda. Bu 3 oyuncunun da şu anda sarı-kırmızılı takımda alternatifi bulunmuyor. Kulüp Doktoru Yener İnce dün yaptığı açıklamada, “Emre Akbaba’nın ayağı 6-8 hafta alçıda kalacak. Sonra da rehabilitasyon süreci olacak. 3-4 ay sürecek. Eren adalesinde ağrı hissettiğini söyledi. Maça yetiştirmeye çalışıyoruz. Selçuk’la ilgili daha olumluyuz. Görev yapacak” dedi.

PORTEKİZ EKİPLERİ ÜSTÜN

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ı sahasında konuk edecek olan Porto’nun Türk takımlarına karşı geçmişte oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar dikkat çekiyor. Portekiz temsilcisi, daha önce 11 kez Türk takımlarına karşı mücadele etti ve sadece 1 kez kaybetti. Bu maçlarda sadece 1 kez geçen yıl Beşiktaş’a 3-1 karşı kaybeden Portekiz ekibi, 6 kez de sahadan galibiyetle ayrıldı.

Dev maça İngiliz hakem

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında yarın deplasmanda Portekiz’in Porto takımıyla yapacağı maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. UEFA’dan yapılan açıklamaya göre Portekiz’in Porto kentindeki Dragao Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak müsabakada Oliver düdük çalacak. Michael Oliver’in yardımcılıklarını İngiltere Futbol Federasyonundan Stuart Burt ile Simon Bennett yapacak. İlave yardımcı hakemlikleri Paul Tierney ile Andre Marriner’in üstleneceği maçın dördüncü hakemi ise Stephen Child olacak.

Sıra tüzükte

G.Saray yönetimi Tüzük Tadil Genel Kurulu için düğmeye bastı. Geçtiğimiz Cumartesi günü Olağanüstü Genel Kurul’a giderek bazı yetkiler isteyen Başkan Mustafa Cengiz, tam anlamı ile yetki alamasa da yeni bir genel kurul hazırlığı daha yapıyor. Önümüzdeki hafta yapılacak yönetim kurulu toplantısında bu konu görüşülecek.

Hayatımı G.Saray’a adıyorum

Galatasaray’ın Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon Roque, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında yarın deplasmanda eski takımı Porto ile yapacakları maçı kazanmak için sahada her şeyi yapabileceğini belirtti. UEFA’ya açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki stoper, 2009-2016 yıllarında Porto’da oynadığını kaydederek, “Porto’da geçirdiğim 2011 yılı gerçekten inanılmazdı. Mücadele ettiğimiz 5 farklı organizasyonun 4’ünü kazandık. O takımdaki oyuncular futbol hayatımdaki en iyilerdi. Hulk, Falcao, James Rodriguez, Joao Moutinho, Otamendi... Hepsi de harika oyunculardı. O takımın bir parçası olduğum için çok şanslıydım.” ifadelerini kullandı.

MAÇLARIMIZA DİKKAT ETMELİYİZ

G.Saray’da forma giydiği için mutlu olduğunu aktaran Maicon, “Takımımın maçı kazanmasına yardım etmek için sahada her şeyi yapabilirim. G.Saray’a katılmak büyük bir sevinç. Teklif aldığımda ikinci kez düşünmedim bile” dedi. Şampiyonlar Ligi’ndeki durumlarını değerlendiren Brezilyalı futbolcu, “Kendi maçlarımıza çok dikkat etmeliyiz. Bunu becerebilirsek, rakiplerimiz için endişelenmemize gerek kalmaz. Böylece, Şampiyonlar Ligi’nin grup aşamasında başarılı oluruz. Porto’yu seviyorum ancak onlar geçmişte kaldı. Şimdi hayatımı G.Saray’a adıyorum” diye konuştu. Maicon, taraftarlara da övgüde bulunarak, “Onlar kesinlikle sahadaki 12. oyuncumuz” dedi.

Devre arasında Niasse atağı

Galatasaray devre arasında Everton’dan Oumar Niasse’yi transfer etmek istiyor. Afrika futbolunun nabzını tutan Galsenfoot’un haberine göre şimdiden teklif yapıldı. Haberde sarı-kırmızılı takımda sezon başında ayrılan Bafetimbi Gomis’in yerinin doldurulamadığı belirtilirken, Senegalli Niasse’nin devre arasında, milli takımdan arkadaşı Ndiaye ile G.Saray’da buluşabileceği yazıldı. Niasse, son iki maçta kadroya giremezken daha önceki maçlarda da 4 kez sonradan oyuna girdi ve hiç ilk 11’de başlayamadı. Niasse’nin bu sezon gol veya asisti bulunmuyor.

Avrupa’da dalya peşinde

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında yarın Portekiz’in Porto takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini arayacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 272 müsabakanın 99’undan galibiyetle ayrıldı. 102 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 71 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa kupalarında rakip fileleri 373 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 404 gole engel olamadı.