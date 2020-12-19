İngiltere'de tarihi akşam: Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'ı 7-0 yendi

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında son şampiyon Liverpool, Selhurst Park'ta Crystal Palace'a konuk oldu. Karşılaşmayı Liverpool büyük bir farkla 7-0 kazandı.

Goller arka arkaya geldi

Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Liverpool, 3. dakikada Takumi Minamino, 35. dakikada Sadio Mane, 44 ve 68. dakikalarda Roberto Firmino, 52. dakikada Jordan Henderson, 81 ve 84. dakikalarda Muhammed Salah'ın golleriyle 7-0 galip geldi.

Puanını 31 yapan Liverpool'un liderlikte yer aldığı ligde Crystal Palace, 18 puanda kaldı.

Roy Hodgson'ın gülmesi İngiltere'de olay oldu

Premier Lig'de sahasında Liverpool'a 7-0 kaybeden Crystal Palace'ta, teknik direktör Roy Hodgson'a büyük bir tepki var. Karşılaşmanın son dakikalarında Palace'ın 7 gol yemesinin ardından, teknik direktör Hodgson'ın kulübede gülmesi İngiltere'de olay oldu. Birçok taraftar tecrübeli hocaya tepki gösterdi.

Crystal Palace-Liverpool maçında birçok 'ilk' gerçekleşti.

Öte yandan Liverpool, deplasmanda oynadığı bir lig maçında 1991'den bu yana ilk kez 7 gol kaydetti. Crystal Palace ise sahasındaki bir karşılaşmada ilk defa kalesinde 7 gol gördü. Ayrıca C. Palace maçı ile birlikte Liverpool’un başında 127. lig galibiyetini alan Jurgen Klopp, 126 galibiyeti bulunan Rafael Benitez’i geride bırakarak, Liverpool teknik direktörleri arasında ligde en fazla galibiyet alan isim oldu.

Crystal Palace-Liverpool maç özeti izle

Herkes onu konuşuyor: 16 yaşında attığı golle tarihe geçti Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 13. haftasında, Alte Försterei Stadı'nda Union Berlin'e konuk oldu.İlk yarının golsüz berabere tamamlandığı maçta Union Berlin, 57. dakikada Taiwo Avoniyi'nin golüyle 1-0 öne geçti.Bu gole Borussia Dortmund, 60. dakikada 16 yaşındaki Youssoufa Moukoko'nun attığı golle cevap verdi ve 1-1'lik eşitliği sağladı.Union Berlin, 78. dakikada Marvin Friedrich ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.Teknik direktör Edin Terzic yönetiminde ilk yenilgisini alan Borussia Dortmund, 22 puanda kaldı. Union Berlin ise puanını 21'e çıkardı.Bundesliga tarihinin gol atan en genç oyuncusuMaçın 60. dakikasında fileleri havalandıran Borussia Dortmund'un genç yeteneği Youssoufa Moukoko, 16 yaş ve 28 gün ile, Bundesliga tarihinde gol atan en genç oyuncu unvanının yeni sahibi oldu.Daha önce bu unvanı, 17 yaş ve 34 gün ile, 6 Haziran 2020 tarihinde Bayern Münih ağlarını havalandıran Bayer Leverkusenli futbolcu Florian Wirtz taşıyordu.Uzun dönem Borussia Dortmund'da forma giyen eski milli futbolcu Nuri Şahin ise bu sıralamada 17 yaş 82 gün ile, 15 yıl önce 25 Kasım 2005 tarihinde Nürnberg takımına attığı golle üçüncü sırada yer alıyor.Kamerun kökenli Youssoufa Moukoko, 1 ay önce Borussia Dortmund'un deplasmanda Hertha Berlin ile oynadığı maçta 85. dakikada oyuna girerek Bundesliga'da sahaya çıkan en genç futbolcu (16 yaş ve 1 gün) unvanını almış ve Nuri Şahin'in yaklaşık 15 yıllık rekorunu kırmıştı.Damas y caballeros. Youssoufa Moukoko, 16 años recién cumplidos, ha llegado. pic.twitter.com/ulmykB3AHk— Fútbol Vertical (@futbol_vertical) December 18, 2020 Erling Haaland'ın 4 gol attığı maçta Nuri Şahin'in 15 yıllık rekoru kırıldı (ÖZET)

Milli futbolcuların formasını giydiği Lille satıldı: İki isimle yollar ayrıldı Türk futbolcular Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı'yı kadrosunda barındıran Lille Kulübü, el değiştirdi.Lille'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kulübün mülkiyeti, Gerard Lopez'e ait Victory Soccer şirketinden Merlyn Partners şirketi bünyesindeki Callisto Sporting'e geçti.Devrin gerçekleşmesiyle başkan Gerard Lopez ve sportif direktör Luis Campos'un görevlerine son verildi. Marc Ingla'nın ise üst yöneticilik görevinden ayrılacağı ancak yönetim kurulu üyeliğini sürdüreceği belirtildi.Kulübün başkanlığına, daha önce Paris Saint-Germain'in sportif direktörlüğü ve Rennes'in başkanlığını üstlenmiş Olivier Letang getirildi.Lille satılıyor: Bizim Çocuklar ile yollar ayrılacak mı?Fransa'da Türk işi gol: Asist Zeki'den gol Yusuf'tan

Lille satılıyor: Bizim Çocuklar ile yollar ayrılacak mı? Milli futbolcuların formalar Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Fransa'nın Lille kulübü, ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler yaşıyor. Hem Ligue 1'de hem de Avrupa Ligi'nde gösterdiği başarılı sonuçlarla gündemden düşmeyen Fransız Kulübü, ekonomik açıdan sıkıntılı bir süreç geçirdiği için el değiştirecek.Kulübü Merlyn Partners satın alacakFransız basınında yer alan haberlere göre; Lille'in çoğunluk hisselerinin sahibi olan başkan Gerard Lopez, kulübü Merlyn Parnters'e satacak. Kulübün 200 milyon euro borcunu ödeyecek olan Parnters, başkan Lopez'in elindeki hisseleri de alarak kulübün kontrolünü tamamen kendi üstüne alacak. Haberlerin detayında verilen bilgilere göre Merlyn Partners'in kulübü yatırım amaçlı olarak aldığı ve Rennes'in eski başkanı Olivier Letang'ı kulüp başkanı yaparak sportif hedeflerin devam etmesini sağlayacak.Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik Lille'den ayrılacak mı?Kulübün el değiştirmesinden sonra Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Bu sezon Bizim Çocuklar gösterdikleri başarılı performansla Lille'i sırtlayan isimler arasında yer aldılar. Burak Yılmaz 18 maçta 8 gol ve 4 asistle oynarken, Yusuf Yazıcı 20 maçta 11 gol ve 3 asistle takımına katkı sağladı. Zeki Çelik ise 13 maçta 2 gol ve 2 asistle oynadı.Avrupa'dan birçok takımın Yusuf ve Zeki'nin peşinde olduğu biliniyor. Gelecek olarak transfer tekliflerinin miktarına bağlı olarak sezon sonunda milli yıldızların Lille'den ayrılması söz konusu.Transfermarkt verilerine göre Lille'in Türk yıldızlarının piyasa değerleri ise yaklaşık olarak şu şekilde:Zeki Çelik - 20 Milyon euroYusuf Yazıcı - 13 milyon euroBurak Yılmaz - 1.5 Milyon euroFransa'da Türk işi gol: Asist Zeki'den gol Yusuf'tan⚽ #YusufYazıcı 'ayın golü'nü attı🌪 İngiltere’de #CengizÜnder fırtınası esiyor🌟 #AtabeyÇiçek, Belçika’da göz kamaştırıyor👏 #Melihİbrahimoğlu Avrupa Ligi’nde alkış topladı👀 Hepsi ve daha fazlası #BizimÇocuklar’da [🇹🇷]📽 @omercelikbasli pic.twitter.com/QeJdzRJGT1— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 15, 2020



