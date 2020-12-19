Premier Lig maç özetleri: Crystal Palace-Liverpool 7-0 maç özeti izle
İngiltere'de tarihi akşam: Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'ı 7-0 yendi
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'ı 7-0 yendi. Tarihi gecede birçok 'ilk' gerçekleşti. Crystal Palace-Liverpool maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz. Aynı zamanda Premier Lig maç haberlerini ve canlı skorlarını Yeni Şafak Spor'dan takip edebilirsiniz.
Haber MerkeziAA
İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında son şampiyon Liverpool, Selhurst Park'ta Crystal Palace'a konuk oldu. Karşılaşmayı Liverpool büyük bir farkla 7-0 kazandı.
Goller arka arkaya geldi
Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Liverpool, 3. dakikada Takumi Minamino, 35. dakikada Sadio Mane, 44 ve 68. dakikalarda Roberto Firmino, 52. dakikada Jordan Henderson, 81 ve 84. dakikalarda Muhammed Salah'ın golleriyle 7-0 galip geldi.
Puanını 31 yapan Liverpool'un liderlikte yer aldığı ligde Crystal Palace, 18 puanda kaldı.
Roy Hodgson'ın gülmesi İngiltere'de olay oldu
Premier Lig'de sahasında Liverpool'a 7-0 kaybeden Crystal Palace'ta, teknik direktör Roy Hodgson'a büyük bir tepki var. Karşılaşmanın son dakikalarında Palace'ın 7 gol yemesinin ardından, teknik direktör Hodgson'ın kulübede gülmesi İngiltere'de olay oldu. Birçok taraftar tecrübeli hocaya tepki gösterdi.
Crystal Palace-Liverpool maçında birçok 'ilk' gerçekleşti.
Öte yandan Liverpool, deplasmanda oynadığı bir lig maçında 1991'den bu yana ilk kez 7 gol kaydetti. Crystal Palace ise sahasındaki bir karşılaşmada ilk defa kalesinde 7 gol gördü. Ayrıca C. Palace maçı ile birlikte Liverpool’un başında 127. lig galibiyetini alan Jurgen Klopp, 126 galibiyeti bulunan Rafael Benitez’i geride bırakarak, Liverpool teknik direktörleri arasında ligde en fazla galibiyet alan isim oldu.
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