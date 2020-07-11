Premier Lig'e gözyaşlarıyla veda ettiler

Ligin 35. haftasında kümede kalma mücadelesi veren iki takım Norwich City ile West Ham United, Carrow Road Stadı'nda karşılaştı.

Konuk ekip West Ham United, Michail Antonio'nun 11, 45 1, 54 ve 74. dakikalarda attığı gollerle mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

Üst üste 7. yenilgisini yaşayan ve 21 puanla son sırada bulunan Norwich City'nin bitime 3 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.

Günün diğer maçında ise Watford, sahasında Newcastle United'ı 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçlarla West Ham United ile Watford 34 puana ulaşarak birer maç eksiği bulunan 28 puanlı Bournemouth ve 27 puanlı Aston Villa'nın önünde ligde kalmak için avantaj yakaladı.



