Premier Lig'de VAR ile ilgili devrim gibi karar: Statta açıklanacak

Son zamanlarda İngiltere'de de artan VAR tartışmaları sonrasında Premier Lig yönetimi yeni bir karar almaya hazırlanıyor. VAR'a başvurulan pozisyonların sonrasında alınan kararların taraftarlara açıklanması için FIFA ve IFAB ile görüşmeler başlıyor.

NFL örnek gösterilecek

Amerikan Futbol Ligi'nde hakemler, karar aldıktan sonra stadyumun hoparlörüne bağlanıyor ve kararı neden aldıklarına dair ufak bir açıklama yapıyor. Bunu örnek gösterecek olan Premier Lig yönetimi, FIFA ve IFAB'a başvursunu yaptı. Orta hakem ile video asistan hakem arasındaki görüşmelerin FIFA ve IFAB kuralları gereği yayınlanamayacağını ileten Premier Lig Hakem Şefi Mike Riley, konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini duyurdu.