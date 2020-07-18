PREMİER LİG

Premier Lig'e hangi takım yükseldi,?

Premier Lig'e yükselen ilk takım belli oldu: 16 yıl sonra geri döndüler

Teknik direktörlüğünü Arjantinli çalıştırıcı Marcelo Bielsa'nın yaptığı Leeds United, son olarak 2003-04 sezonunda mücadele ettiği Premier Lig'e geri döndü.

Haber Merkezi AA
Leeds Unitedlı futbolcular maç sonu büyük sevinç yaşadı.

Leeds Unitedlı futbolcular maç sonu büyük sevinç yaşadı.

Fotoğraf: Ed Sykes / Reuters

İngiltere Championship'te lider konumda bulunan Leeds United, 16 yıl aranın ardından yeniden Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Championship'te en yakın rakibi ikinci sıradaki West Bromwich Albion'un deplasmanda Huddersfield Town'a 2-1 yenilmesinin ardından 87 puanlı Leeds United, ligi ilk iki sıra içinde tamamlamayı garantileyerek Premier Lig bileti aldı.

Son iki haftasına gelinen Championship'te Leeds United, pazar günü deplasmanda Derby County karşısında şampiyonluğu garantilemek için sahaya çıkacak.

  • İngiltere 1. Futbol Ligi'nde 3 şampiyonluğu bulunan Leeds United, son olarak 2003-04 sezonunda Premier Lig'de mücadele etmişti.

Premier Lig'e gözyaşlarıyla veda ettiler
Premier Lig'e gözyaşlarıyla veda ettiler

Ligin 35. haftasında kümede kalma mücadelesi veren iki takım Norwich City ile West Ham United, Carrow Road Stadı'nda karşılaştı.Konuk ekip West Ham United, Michail Antonio'nun 11, 45 1, 54 ve 74. dakikalarda attığı gollerle mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.Üst üste 7. yenilgisini yaşayan ve 21 puanla son sırada bulunan Norwich City'nin bitime 3 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.Günün diğer maçında ise Watford, sahasında Newcastle United'ı 2-1 mağlup etti.Bu sonuçlarla West Ham United ile Watford 34 puana ulaşarak birer maç eksiği bulunan 28 puanlı Bournemouth ve 27 puanlı Aston Villa'nın önünde ligde kalmak için avantaj yakaladı.


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Aziz Yıldırım: Mahkeme lan bura
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.