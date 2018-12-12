Prim için Malmö maçı bekleniyor

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Galatasaray ile oynadığı derbi maçtan önce takıma prim vaadinde bulunan yönetim, paraları hesaba yatırmak için Malmö maçını bekliyor.

Derbiye 30 bin TL, Malmö maçına da 30 bin TL olmak üzere, adam başı toplam 60 bin TL prim vereceğini açıklayan siyah-beyazlı yönetim, Avrupa zaferinin ardından ödemeleri yapacak.