SÜPER LİG

Prim için Malmö maçı bekleniyor

Beşiktaş'ta, Galatasaray derbisi öncesi prim vaadinde bulunan yönetimin Malmö maçı ile birlikte oyunculara kişi başı 60 bin TL ödeme yapacağı öğrenildi.

Süleyman Hatısaru Yeni Şafak
Beşiktaş, derbide Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmişti.

Beşiktaş, derbide Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmişti.

Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu / AA

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Galatasaray ile oynadığı derbi maçtan önce takıma prim vaadinde bulunan yönetim, paraları hesaba yatırmak için Malmö maçını bekliyor.

Derbiye 30 bin TL, Malmö maçına da 30 bin TL olmak üzere, adam başı toplam 60 bin TL prim vereceğini açıklayan siyah-beyazlı yönetim, Avrupa zaferinin ardından ödemeleri yapacak.

  • Takım kaptanları bu konuda yönetim ile görüşmüş ve, "Para şuanda ikinci planda. Önemli olan maçı kazanmamız" demişlerdi. Ezeli rakibini derbide eli boş gönderen Beşiktaşlı oyuncular, şimdi de Malmö maçını kazanırsa 60 bin TL primin sahibi olacaklar.


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