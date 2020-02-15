Provokasyon mu hazırlanıyor

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı 7 takım arasında devam ederken, yarın ligin kırılma maçlarından birisi oynanacak. Medical Park’ta lig ikincisi Trabzonspor ile lider Sivasspor arasında oynanacak kritik mücadele, zirvenin kaderini de belirleyecek. Hal böyleyken, Merkez Hakem Kurulu, skandal bir atama ile bu maçı Cüneyt Çakır’ın yöneteceğini açıkladı. 5 yıldır Trabzon’da maç yönetmeyen Çakır’ın, geride bıraktığı iz hiç de affedilir cinsten değil. 2015-2016 sezonunda, 19 Eylül 2015’te Trabzon ile Galatasaray arasında oynanan ve sarı-kırmızılıların 1-0 kazandığı maçta Erkan Zengin’in şutunu gözünün önünde eliyle bloke eden Jason Denayer’in pozisyonuna devam diyen Çakır, o dönemde büyük tepki almıştı. Trabzonla olan geçmişi pek de iç açıcı olmayan Çakır’ın, bu maça atanması “Acaba provokasyon yapıp sonrasında da düdüğü mü asacak?” sorusunu akla getirdi.

NE HEDEFLENİYOR?

Türk futbolunda özellikle son haftalarda büyük tartışmalar yaşanırken ve neredeyse bütün takımların TFF ve MHK’den şikayetçi olduğu bir dönemde, böylesine kritik bir maça Cüneyt Çakır’ın atanması, perde arkasında başka hesapların olabileceği ihtimalini ortaya koyuyor. Bordo-mavililerin şampiyonlukta oldukça yakın olduğu bu sezonda, böylesine bir maça atanan Cüneyt Çakır’ın kariyerinin sonuna geldiği, UEFA ve FIFA’dan da çizik yediği açıkken, bu maça atanarak ne hedeflenmektedir? Bilindiği gibi FIFA, 2022’de Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası eğitim seminerine Çakır’ı çağırmamış, UEFA Başkanı Ceferin de Slovakya’nın EURO 2020’den elenmesinden Çakır’ı sorumlu tutmuştu.

MHK giderayak skandal peşinde

5 yıl sonra Trabzonspor’un iç saha maçını yönetecek olan Cüneyt Çakır’ın Sivasspor ile oynanacak mücadeleye atanması tepkiyle karşılandı. Eski hakem Abdullah Yılmaz, YouTube kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) istifasını verdiğini ve giderayak ligi provoke etmek istediğini iddia etti. Cüneyt Çakır’ın performans anlamında bu sezon çok kötü maçlar çıkarttığını ifade eden Yılmaz, MHK’ye, “Trabzon - Sivas maçı nedir? Ligin kaderini belirleyecek olan bir maç. Ne yaptı MHK? 5 yıl Trabzon maçını vermediği bir hakeme, hem de bu sezon performansı iyi olmayan bir hakeme maç verdi. Bir başka kriter neyi düşündün bizim bilmediğimiz? İşin arka planında. İstifanı verdin. Ne yaptın? Buna kılıf hazırlamak nasıl olsa ben istifamı verdim. Ligi de futbolu da provoke edeyim. O şekilde gideyim. Cüneyt’in bu denli bir karşılaşmaya atanmasının ligi provoke etmekten başka bir açıklaması olamaz” diyerek tepki gösterdi.

Abdülkadir döndü, Sörloth müjdesi

Trabzonspor, Süper Lig’de yarın ağırlayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde basına ve taraftara ilk 30 dakikası açık olan antrenmanda sol arka adalesinde gerilme bulunan Caleb Ekuban takımdan ayrı koştu. Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi AEK ile oynadığı maçta sakatlanan ve Almanya’da geçirdiği menisküs ameliyatının ardından rehabilitasyon sürecinin büyük bölümünü tamamlayan Abdülkadir Ömür, bordo-mavili takımla ilk kez yaklaşık 5 ay sonra antrenmana çıktı. Takım arkadaşları tarafından ilgiyle karşılanan ve taraftarların tezahüratlarda bulunduğu genç futbolcu, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile bir süre görüştü. Milli futbolcu daha sonra takımdan ayrı olarak idmana devam etti. Bu arada Gençlerbirliği maçında rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası alan ve Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’na yapılan itiraz sonrası Alexander Sörloth’un cezası bir maça düşürüldü. Norveçli yıldız, cezasını kupadaki Erzurum maçında çektiği için yarınki Sivas karşısında takımdaki yerini alabilecek.