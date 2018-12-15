SÜPER LİG

Quaresma özür diledi

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, Malmö karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sebebiyle siyah-beyazlı taraftarlardan özür diledi.

Haber Merkezi DHA
Siyah-beyazlı ekipte 6 sezonda 212 resmi karşılaşmaya çıkan Quaresma, toplam 55 sarı kart görürken, 8 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.

Siyah-beyazlı ekipte 6 sezonda 212 resmi karşılaşmaya çıkan Quaresma, toplam 55 sarı kart görürken, 8 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.

Fotoğraf: MURAD SEZER / Reuters

Beşiktaş'ın Malmö'ye 1-0 mağlup olarak Avrupa Ligi'nde veda ettiği maçta gördüğü kırmızı kartla tepki çeken Quaresma özür mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabından Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaşan Quaresma şu ifadelere yer verdi;

  • "Arkadaşlar, her zaman kulüp ve takım için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Son maçta savaştım, topu kazanmak isterken maalesef oyun dışına gönderildim. Bunun için herkesten özür dilerim. Şimdi önemli olan bir sonraki maç. Trabzonspor'u yenmek için birlik olmalıyız. Takıma destek vermeye devam edin. Birlikte zafere ulaşacağız."

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