Quaresma özür diledi

Beşiktaş'ın Malmö'ye 1-0 mağlup olarak Avrupa Ligi'nde veda ettiği maçta gördüğü kırmızı kartla tepki çeken Quaresma özür mesajı yayınladı.
Sosyal medya hesabından Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaşan Quaresma şu ifadelere yer verdi;
- "Arkadaşlar, her zaman kulüp ve takım için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Son maçta savaştım, topu kazanmak isterken maalesef oyun dışına gönderildim. Bunun için herkesten özür dilerim. Şimdi önemli olan bir sonraki maç. Trabzonspor'u yenmek için birlik olmalıyız. Takıma destek vermeye devam edin. Birlikte zafere ulaşacağız."
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