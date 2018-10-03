SÜPER LİG

Quaresma zirveyi Karius'tan geri aldı

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, iki haftalık aranın ardından forma satışında yeniden zirveye oturdu.

Haber Merkezi Diğer
Quaresma bu sezon Beşiktş formasıyla çıktığı 10 maçta 2 gol atarken 7 de asist kaydetti.

Quaresma bu sezon Beşiktş formasıyla çıktığı 10 maçta 2 gol atarken 7 de asist kaydetti.

Fotoğraf: Onur Çoban / AA

Beşiktaş'ta Quaresma ile Karius arasında forma satışında rekabeti yaşanıyor. Alman kaleci İstanbul’a gelip imzayı attığında Beşiktaş’ta forma satışında bir numara olan Quaresma’yı tahtından etmişti. Ancak Karius zirveden çabuk indi.

Akşam'da yer alan habere göre Quaresma, yeniden zirveyi Karius’tan geri aldı. 2 hafta bir numarada kalabilen Karius, Portekizli kalecinin ardından ikinci sırada yer aldı.

Yönetici Hüseyin Mican bunun bile büyük bir başarı olduğunu söyledi. Mican, “Kaleci formasının bu kadar fazla satması çok nadir görülen bir durum. Bu rekabetten ve satışlardan memnunuz” dedi.

Karius gösterdiği performansla kısa sürede siyah-beyazlı taraftarın büyük beğenisini kazandı.
Karius gösterdiği performansla kısa sürede siyah-beyazlı taraftarın büyük beğenisini kazandı.
Reuters

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.