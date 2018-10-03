Quaresma zirveyi Karius'tan geri aldı

Beşiktaş'ta Quaresma ile Karius arasında forma satışında rekabeti yaşanıyor. Alman kaleci İstanbul’a gelip imzayı attığında Beşiktaş’ta forma satışında bir numara olan Quaresma’yı tahtından etmişti. Ancak Karius zirveden çabuk indi.

Akşam'da yer alan habere göre Quaresma, yeniden zirveyi Karius’tan geri aldı. 2 hafta bir numarada kalabilen Karius, Portekizli kalecinin ardından ikinci sırada yer aldı.

Yönetici Hüseyin Mican bunun bile büyük bir başarı olduğunu söyledi. Mican, “Kaleci formasının bu kadar fazla satması çok nadir görülen bir durum. Bu rekabetten ve satışlardan memnunuz” dedi.