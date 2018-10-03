SÜPER LİG

Quaresma'nın Acarkent'teki evini su bastı

Quaresma'nın evini su bastı

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma'nın Acarkent'teki evini su bastı. Durumu idman sonrası eve döndüğünde fark eden tecrübeli futbolcu, kulüp yetkililerinden yardım istedi. Villanın neredeyse kullanılamaz hale gelmesi sebebiyle kulüp, Quaresma ve ailesine başka bir ev tahsis etti.

Haber Merkezi Diğer
Quaresma, bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.

Quaresma, bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.

Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman / AA

Beşiktaş formasıyla son haftalarda sergilediği başarılı performansla yıldızını parlatan Ricardo Quaresma, dün büyük bir şok yaşadı.

Fanatik'te yer alan habere göre UEFA Avrupa Ligi’nde Malmö’yle oynayacakları karşılaşma için soluğu Nevzat Demir Tesisleri’nde alan Portekizli futbolcunun Acarkent’teki evini su bastığı ortaya çıktı.

Eşi ve çocuklarının da evde olmaması sebebiyle durumu idmandan dönünce fark eden tecrübeli oyuncunun, konuyla ilgili olarak kulüp yetkililerinden yardım istediği bildirildi.

  • Evin neredeyse kullanılamaz hale gelmesi sebebiyle Beşiktaş Kulübü’nün Ricardo Quaresma ve ailesine Acarkent’te başka bir ev kiraladığı ifade edildi.

Nihat Kahveci: Quaresma Messi ve Ronaldo'dan daha iyi
Nihat Kahveci: Quaresma Messi ve Ronaldo'dan daha iyi

Yorumculuk yapan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci, siyah-beyazlıların Kayserispor'u 2-0 yendiği maçının yıldızı Quaresma'dan övü dolu sözlerle bahsetti. Kahveci Portekizli futbolcunun çalım atma özelliğinin Ronaldo ve Messi'den daha iyi olduğunu söyledi."Dünya üzerinde çalım atamayacağı oyuncu yok"Nihat Kahveci'nin Quaresma ile ilgili NTV'de yaptığı açıklamalar şöyle;"Bahsettiğimiz oyuncu Quaresma. Inter, Chelsea, Barcelona gördü. Gençlik yıllarında Cristiano Ronalado'dan daha çok konuşulan bir futbolcudan bahsediyoruz. Bene bireysel anlamda dünya üzerinde çalım atamayacağı hiçbir defans oyuncusu yok. Çalım meziyeti birebirde Ronaldo ve Messi'den çok daha iyi. Beşiktaş son maçta hep Quaresma üzerinden oynadı. Bu kötü bir şey değil. İyi bir Quaresma sana maç aldırıyor. Quaresma'nın en önemli eksikliklerinden birisi pozisyona girip gol atamamasıydı, yaş 35 bu özelliğini de geliştirdi. Rakipler korksun bence. Fiziksel olarak muhteşem. 6 maçta 6 gole katkı sağlamış, bunlar Messi ve Ronaldo'nun istatistikleri."

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