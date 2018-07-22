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Quaresma'ya Çin'den reddedilemeyecek teklif

Beşiktaş, bu yaz transfer döneminde Tosic ile başlayan oyuncu satışına Fabri ile devam etmişti. İspanyol kalecinin Fulham'a transferini duyurması beklenen siyah beyazlılarda son olarak Ricardo Quaresma'nın da Çin'e gideceği iddia edildi. Portekiz basını oyuncunun Çin'de kazanacağı yıllık ücreti de duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ricardo Quaresma.

Ricardo Quaresma.

Fotoğraf: LUCY NICHOLSON / Reuters

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, yeni sezon öncesinde takımdan ayrılabilir. Portekiz basınından ABOLA'nın haberine göre 34 yaşındaki futbolcunun Çin'de 3 yılda 24 milyon Euro gelir elde edeceği belirtildi.

Kariyerinin son transferini yapmaya hazırlanan oyuncunun Dünya Kupası dönüşünde teklifleri değerlendirdiği aktarılırken Beşiktaş yönetiminin de oyuncunun ayrılışına sıcak baktığı ifade edildi.

  • Çin'de transfer dönemi kapalı olmasına rağmen Çin Futbol Federasyonu bu tarz yıldız oyuncuların transferlerine müsaade edebiliyor. Eğer oyuncu Çin'e gitmeyi kabul ederse Beşiktaş'ın da bu transferden 8 milyon euro gelir elde edeceği konuşuluyor.
Ricardo Quaresma, Beşiktaş formasını giydiği 192 maçta 34 gol attı, 64 de asist yapma başarısı gösterdi.

Quaresma''dan müthiş gol
Diğer

Quaresma''dan müthiş gol

Dünya Kupası'nda İran ile Portekiz karşı karşıya geldi. Portekiz'in Beşiktaşlı yıldızı Quaresma attığı müthiş golle takımını 1-0 öne geçirdi.


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