Quaresma'ya Çin'den reddedilemeyecek teklif

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, yeni sezon öncesinde takımdan ayrılabilir. Portekiz basınından ABOLA'nın haberine göre 34 yaşındaki futbolcunun Çin'de 3 yılda 24 milyon Euro gelir elde edeceği belirtildi.
Kariyerinin son transferini yapmaya hazırlanan oyuncunun Dünya Kupası dönüşünde teklifleri değerlendirdiği aktarılırken Beşiktaş yönetiminin de oyuncunun ayrılışına sıcak baktığı ifade edildi.
- Çin'de transfer dönemi kapalı olmasına rağmen Çin Futbol Federasyonu bu tarz yıldız oyuncuların transferlerine müsaade edebiliyor. Eğer oyuncu Çin'e gitmeyi kabul ederse Beşiktaş'ın da bu transferden 8 milyon euro gelir elde edeceği konuşuluyor.
Ricardo Quaresma, Beşiktaş formasını giydiği 192 maçta 34 gol attı, 64 de asist yapma başarısı gösterdi.
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