Radamel Falcao'nun sakatlığı ortaya çıktı: Tek tedavisi var 'dinlenmek'

Galatasaray'da transferin son gününde kadroya katılan Kolombiyalı dünya yıldızı Radamel Falcao'nun 20 gündür idmanlara çıkmaması sarı kırmızılı camiada endişe havası oluşturmuştu. Tecrübeli futbolcunun sakatlığının ne olduğu ile ilgili farklı iddialar ortaya atılırken probleminin 'aşil tendiniti' olduğu öğrenildi.

Görkemli başlangıç, merak uyandıran sakatlık süreci

Galatasaray'a transfer olduktan sonra çıktığı Kasımpaşa maçında gol atan ve sarı kırmızılılardaki kariyerine iyi bir başlangıç yapan oyuncu, aynı karşılaşmanın 89. dakikasında kenara geldi. Mücadele sonunda o gün takımın başında olan Levent Şahin, Falcao'nun yorulduğunu ve çıkmak istediğini, fiziksel olarak hazır hale geldikten sonra çok faydalı olacağını söyledi. Bu karşılaşmanın ardından Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge deplasmanında 90 dakika oynayan Falcao, Yeni Malatya deplasmanında kadroya alındı ancak 11'de tercih edilmedi. Sarı kırmızılıların yenik duruma düştüğü maçın 90. dakikasına sahaya sürülen futbolcu sonrasında ise PSG ve Fenerbahçe maçlarında 90'ar dakika şans buldu. Kolombiyalı futbolcunun milli takım arasından sonra hazır hale gelmesi beklenirken Sivasspor ve Real Madrid maçlarına yetişememesi dikkat çekti. Peki Falcao'nun tedavisinin uzun sürmesinin sebepleri neler? Sizler için yıldız oyuncunun sakatlığına yönelik merak edilenlere yanıt aradık.

Aşil tendiniti nedir?

Vücuttaki en uzun tendonlardan biri olan aşil tendonu, ayak bileğinin arka kısmından baldır kaslarına kadar uzanır. Şerit biçimindeki bu esnek doku, hareket halindeyken hissedilebilir. Ayak parmaklarını zemine yönlendirip ayağı germeye yardımcı olan aşil tendonu, vücudun en güçlü tendonu olmasına rağmen kolayca hasar görebilir. Yürüme veya koşma sırasında topuk kemiğini yukarı kaldırma görevi gören aşil tendonu, uzun süre yürüme, koşma veya ayakta kalma sonucunda aşırı tehdit oluşturur ve bu durum aşil tendinit olarak adlandırılan yaralanmayla sonuçlanabilir. Aşil tendiniti, aşil kirişlerinin aşırı kullanımı sonucunda ortaya çıkan yaralanmadır. Genellikle sporcularda görülen bir durum olan aşil tendiniti, tendonun ani şekilde zorlanması veya aşırı kullanılmasına bağlı olarak gelişen iltihabi bir hastalıktır.

Spor Cerrahi Uzmanı Mustafa Tekkeşin yenisafak.com Spor Servisi'ne Falcao'nun sakatlığını değerlendirdi ve tedavisine yönelik önemli bir bilgi verdi;

"Falcao’nun sakatlığı Aşil Tendiniti ise bu aşilde bir ödem, sorun olduğunu teşkil eder. Aşırı yıpranmışlıktan ve dinlenememekten kaynaklanır. Falcao, geçtiğimiz sezon sorun yaşamamış ama üstüne bir de Copa America oynamış, stres seviyesi yüksek maçlar ve kamp görmemiş. Burada da yoğun bir maç trafiğinin içinde bu sıkıntı ortaya çıkmış olabilir. Aşil tendiniti tedavisi dinlenme odaklıdır. Falcao anladığımız kadarıyla bu sebeple idmanlara çıkmamış olabilir. Ağrı kesiciyle çıkıp oynayabilirdi ancak sonrasında tendon çok daha kötü bir hale gelebilir ve kopabilirdi. Futbolcu bu kapsamda tendonu güçlendiren çalışmalar yapabilir. Yüzerek yapılan çalışmalar gerekli ve faydalıdır. Falcao kendisi için önerilen tedaviyi iyi uygularsa bu sıkıntısını çok rahat bir şekilde halleder. Eski formuna kavuşur."

Monaco'da lig maçlarına çıkmamıştı

Monaco'dan alınırken Avrupa kamuoyunda bile ses getiren Falcao, geçtiğimiz sezon sakatlıktan yana sıkıntı yaşamamıştı. Yıldız isim sezonun bitiminin ardından Kolombiya Milli Takımı ile Copa America'da mücadele etmiş ve takımının kaptanlığını yapmıştı. Sezon öncesi kamp geçirmeyen ve Monaco'nun son dönem hazırlıklarına yetişen oyuncu burada da sakatlığı sebebiyle lig maçlarında oynamamıştı.

Falcao'nun transfer sürecinde Kolombiyalı yıldızın ailesiyle dolaştığı anda çekilen bir videoda sol ayak bileğinde bir sıkıntı olduğu belirtilmişti ve tecrübeli futbolcunun tedavi sürecinin devam ettiği aktarılmıştı;

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Falcao, Monaco idmanına çıkmadı. Kolombiyalı futbolcunun sol ayak bileğinde sıkıntı var. Kızlarını gezdiren futbolcunun yürürken zorlandığı gözlemlendi. pic.twitter.com/gZ8Ao9gSUT — Radar Spor (@RadarSpor) 21 Ağustos 2019

01:19 dk 05 Eylül 2019 AA Radamel Falcao imza töreninde şov yaptı Türk Telekom Stadı'nda taraftarların önünde düzenlenen törende, sarı-kırmızılı takımın kadrosuna dahil edilen Radamel Falcao, Mario Lemina, Emre Mor, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Okan Kocuk, Taylan Antalyalı, Şener Özbayraklı ve bonservisi alınan Christian Luyindama ile sözleşme imzalandı. Taraftarlar, Falcao'nun ismi anons edildiğinde meşaleler yakıp, tezahüratlarda bulundu. Uzun süre sahada kalarak tribünleri dolaşan Kolombiyalı futbolcu, taraftarların sevgi gösterisine coşkulu bir şekilde karşılık verdi.