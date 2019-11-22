Radikal kararlar almalıyız

Bu yıl 2. kez düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’nun açılışı İstinye’de bulunan Borsa İstanbul Yerleşkesi’nde yapıldı. Açılışa katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk futbolu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, Süper Lig’in Avrupa’nın en değerli 7. ligi olduğunu ifade ederek, “Futbolu tüm aktivitenin yanında her yıl istikrarlı bir şekilde büyüyen, çok büyük bir endüstriyi bünyesinde barındıran çağımızın eğlence sektörünün pek çoğunu domine eden spor faaliyeti olarak ele almak gerekiyor. Ekonominin büyüklüğü 50 milyarı aşmış durumda. Avrupa futbol ekonomisinin 3’te 2’sini tek başına görüntülüyor. Yüzde 15 ise İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya’yı kapsayan 5 büyük ligde topluyor. Elde edilen gelir 18 milyar Euro’dan fazla gelir. Ülkemizde ise Süper Lig’in değeri 615 milyon Euro civarında. Avrupa’da 7. olsak da ilk 10’a giremeyen Hollanda Ligi 1 milyar Euro’dan fazla gelir elde ediyor. Türk futbolumuza hak ettiği değeri kazandırmak bizim için önemli bir sorumluluk. Çok önemli ve radikal kararları almamız gereken süreci birlikte yaşıyoruz” dedi.

50 YILDA YAPILANI 17 YILDA YAPTIK

İngiltere Premier Lig örneğini paylaşan Bakan Kasapoğlu, “Bu şirket harika statlar ve dolu tribün hedefiyle kurulmuş yapı. Futbol ruhu kadar pazarlama da öncelikler arasında. 27 yılda Premier Lig’in bu noktaya gelmesi hızlı seyreden oyun, ligin marka değeri çalışmaları ve neredeyse maçların tümünde statların dolu olması. Premier Lig geçen yıl İngiltere devletine 2.1 milyar Sterlin vergi ödemiş durumda. Bugün Süper Lig’in seyirci ortalamasını Avrupa’da en yüksek oranda arttıran liglerden biriyiz. Pek çok ülkenin 50 yılda yapabileceği tesisleşmeyi 17 yılda gerçekleştirdik. UEFA raporunda yer aldığı üzere Avrupa’nın en modern tesislerine sahip ülkesiyiz. Futbolun yayın haklarından ibaret olmadığını anlamalıyız. Bütün paydaşlar eş güdüm halinde çalışmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

TARTIŞMA VE KAVGADAN UZAK DURMALIYIZ

Futbolun marka değerini arttırmak adına seyirciyi tribüne çekecek çalışmalar yapmaları gerektiğinin altını çizen Bakan Kasapoğlu, “Küresel rekabet alanında özel sektörden gelecek açıklarımızı sadece devlet destekleri üzerinden kapatmak devleti sponsor yapar. Bu sürdürülebilir olmaz. Marka değerini kalitesini kulüplerimiz arttıracak. Futbolun dilini, yaşanan dönemi iyi okuyarak tekrar belirlememiz lazım. Tartışma ve kavgadan seyirciyi çekmemiz lazım. Milli takımımızın elde ettiği motivasyonu birlikte yaşadık. EURO 2020’de de oyuncuların güçlü sinerjiyle bizleri mutlu edeceklerine inanıyorum. Başta hocamız olmak üzere temenni ediyorum. Sporcularımızın bu yönde bizlere yaşattığı mutluluğu birçok branşta hep birlikte yaşadık. 2020 Tokyo Olimpiyatları bizler için önemli süreç orada da tüm branşlarda başarılı bir temsil gerçekleştireceğimizi düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

KURALA UYMAYAN KÜME DÜŞECEK



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, “Herkesin ayağını yorganına göre uzatmasını istiyoruz. Ocak ayından itibaren can yakacak kararlar almak zorunda kalacağız. Transfer yasağı, puan silme ve küme düşürme cezalarını uygulayacağız” diye konuştu.

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’nda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de marka değeri ve Türkiye ligleri hakkında açıklamalarda bulundu. Özdemir, Türk futbolunun marka değerini arttırmak adına yoğun çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, “Ekonomide dünyada söz sahibi olan bir ülkeyiz. Futbol ekonomisinde ise Avrupa’da 6.’yız. Bugün toplamda da 2 milyar Dolar’a varan bir futbol gelir hacmine ulaşmış durumdayız. Bu tabloda kuşkusuz en önemli gelir kaynağını yayınlar oluştururken, tribün, futbolcu, satış ve sponsor reklam gelirleri de kulüpler için azımsanmayacak boyutlardadır. Bu gücü el birliği ile daha yüksek seviyeye çıkarmalıyız. Bunu sağlayacak olan da her zaman sportif başarı ve marka değeri arttırmaktır. Milli takımımız 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine kalarak önemli başarı kazanmıştır. Türkiye ekonomisine ciddi katkısı olacaktır. Finallerde de önemli başarı sağlayıp bizleri gururlandıracaklarına ve Türk futbolunun marka değerine artı katacaklarına inanıyorum” şeklinde konuştu.

SÜPER KUPA YURT DIŞINA ÇIKACAK

Nihat Özdemir, Süper Lig’in yurt dışında izlenme oranlarını arttırmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, “Süper Kupa’yı gerekirse statü değiştirip 4 takıma çıkararak yurt dışında düzenlemek Türk futboluna değer katacaktır. Uzak Doğu pazarı da önemli hedeflerimizden biridir. Bugün Avrupa’da birçok kulüp Şampiyonlar Ligi gelirleriyle ayakta durmaktadır. Bunun için Avrupa kupalarına istikrarlı katılım ve başarının şart olduğuna inanıyoruz. Her sene Şampiyonlar Ligi’ne 1 değil 2 takım göndermeliyiz. 2007-2008 sezonundan bu yana 12 yıldır tek takımla gidebiliyoruz. Kulüplerimizin mali kaybını siz hesap edin. Bu tabloyu tersine çevirmek için var gücümüzle çalışmalıyız” diye konuştu.

BOL HARCAMA LÜKSÜ ARTIK YOK

Kulüplerin yaptığı yüksek harcamalara değinen Özdemir, “Futbol ailesi olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Futbola bu kadar yatırım yapan başka hiçbir ülke yoktur. Türk futbolunun gelirleri artıyor ama kontrolsüzce yapılan harcamalar var. Gelirin 3,5 katını harcama lüksü artık yok. Federasyon olarak denk bütçeye önem veriyoruz. Bunun için kulüp lisans yönetmeliğini yeniledik. Harcama limiti getirdik. Herkesin ayağını yorganına göre uzatmasını istiyoruz. Ocak ayından itibaren can yakacak kararlar almak zorunda kalacağız. Transfer yasağı, puan silme ve küme düşürme cezalarını uygulayacağız” ifadelerini kullandı.

İstanbul’daki finali 380 milyon kişi izleyecek

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finaline 30 Mayıs 2020’de ev sahipliği yapacak Atatürk Olimpiyat Stadı’nın üstünü kapatarak, burayı “milli takım stadı” haline getirmek istediklerini söyledi. Yardımcı, “İlerideki finallerde aday olacağız, projemiz de var. Final için 2-3 gün içinde İstanbul’a 100 bin kişi gelip dönecek. Taksim Meydanı’nı eğlence ve festival alanı olarak kullanacağız. Stat, 1 Mart itibarıyla yenilenmiş bir şekilde hazır olacak” dedi. Şampiyonlar Ligi finalinin 380 milyon kişi tarafından izlenmesi bekleniyor. Final 225 ülkede yayınlanacak. Tanıtım açısından para ile ölçülemez. Dünyanın en önemli kulüp finali. Ülkemiz çok önemli bir kazanım sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Kulüplere nefes aldırdık



Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’nda yaptığı konuşmada kulüplere nefes aldırdıklarını söyledi. Aydın yaptığı konuşmasında, “Türkiye’nin gelirle ilgili bir sorunu yok, hatta gelirler çok iyi. Süper Lig, ilk 10 lige bakıldığında 7. sırada. Gider yönetiminde sorun var. UEFA kriteri, ‘maaş ödemeleri gelirin şu kadarı olmalı’ derken biz çok üstünde kalıyoruz. Pahalı hoca veya futbolcu, gelir de elde edemiyorsan açık veriliyor. Maaş oranı gelirin yüzde 50’si olmalı, bizde yüzde 80. Gider iyi yönetilmediğinde kulüpler faiz öder duruma gelmiş. Bankalar da bundan rahatsızlık hissetmemiş ama hissetmeli, hissettik. Toplam 10 milyar bir borçtan bahsediyoruz. 12 banka ve 15 faktoring; her biriyle bir kredi ilişkisi var. Faizi bile ödenemiyor. Tek başına bunu yapamazdık ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile birlikte hareket ettik. Sistemin normalleşmesini sağladık. Kulüplerin çoğu A.Ş.. Kimsenin borcunu silmedik. Cari piyasa koşulları ne getiriyorsa onu yaptık . Hibe de yapmadık. Yeni kurallar ve koşullar getirdik” ifadelerini kullandı.

E URO 2020 bir milat olacaktır



Kulüpler Birliği yeni Başkanı Mehmet Sepil ise, A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2020’ye katılmaya hak kazanmasının Türk futbolunda milat olarak nitelendirilebilecek bir başarı olduğunu söyledi. A Milli Takımı’nın önemli bir başarı kazandığını belirten Sepil, “Esasında bu başarıyı dikkatle izleyip sebepleri de doğru yere koymalıyız. Bu başarıya baktığımızda kalıcı bir başarı olmanın özelliğini taşıyor. Oyunculara baktığımızda bu başarının Türk futbolu için önemli bir milat olabileceğini görüyoruz. Süper Lig kulüpleri olarak aynı başarıyı gösterdiğimizi söyleyemeyiz. Son 3 yıl içerisinde milli takımın gösterdiği başarıyı gösteremedik. Bunun sebepleri bellidir. Tamamen ekonomik olarak kulüplerin bulunduğu durumdur. Biz kulüpler olarak bu sürecin farkındayız. Dolayısıyla TFF’nin de yardımıyla bunu engelleyecek kulüpleri ekonomik olarak doğru yola taşıyacak tedbirleri birlikte aldık. Kulüpler olarak içimizde düzeltmemiz gereken şeylerle ilgili başlangıç yaptık. Önümüzde yapmamız gereken birçok çalışma var” dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Falcao açıklaması Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hem Falcao hem de transfer dönemi hakkında konuşan Başkan Cengiz, sarı-kırmızılı ekipte transfer sürecinin 12 ay sürdüğü söyledi.Taraftarlardan sabır istediğini kaydeden Mustafa Cengiz, "Falcao futbolu, Galatasaray'ı ve Türkiye'yi çok seviyor. Geliş nedeni para için değil. Bunu düşünenler bundan kesin emin olsun. Kanı sarı-kırmızı aktığı için de gelmedi, oynamak için geldi. Kendini borçlu hissetti taraftara karşı, 2 maçta çok koştu, zorladı kendini ve sakatlandı. Taraftarlardan sabır istiyoruz. Onurlu bir insan Falcao. Galatasaray'a gelmesi bu yılın en çok konuşulan spor olaylarından biri oldu. Kimse aptal değil, biz de aptal değiliz. Falcao, bize sakat gelmedi. Biz, bazıları gibi sözleşme imzaladıktan sonra futbolcuyu sağlık kontrolüne sokmayız. Biz Falcao'ya bonservis ödemedik. Bunu söylemekten bıktım ama herkes 'paraları bastınız' diyor Falcao için. Öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.Video: Radamel Falcao imza töreninde şov yaptıGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in basın toplantılarında ocak ayını işaret etmesiyle ilgili olarak sorulan soruya da cevap veren Cengiz, "Fatih hoca resmi transfer tarihi ocak olduğu için tarih veriyor ama Galatasaray'da transfer 12 aydır. Scout ekibi sürekli çalışır. Benim bunlardan haberim bile olmaz ama onlar sürekli çalışır. Yüzlerce oyuncu üzerinde analiz yaparlar. Tabi ki bütün transferler tutmayabilir. Dünya bir cennet değil sonuçta. Biz de isteriz hepsi tutsun" şeklinde konuştu.Mustafa Cengiz'in "Biz, bazıları gibi sözleşme imzaladıktan sonra futbolcuyu sağlık kontrolüne sokmayız" cümleleri, Fenerbahçe'nin Robin van Persie transferine atıfta bulunduğu şeklinde yorumlandı. Sarı-lacivertlilerde o zaman ki Sportif Direktör Giuliano Terraneo'nun, Van Persie'yi sağlık kontrollerinden geçirmeden Fenerbahçe'ye imza attırdığı iddia edilmişti.📸 pic.twitter.com/Ud272gzDSH— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 20, 2019



