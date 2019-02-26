Rashad Muhammed'in kız arkadaşı ölmemiş

Erzurumsporlu Rashad Muhammed’in Sivasspor maçı öncesi kız arkadaşı Martine Fredriksen’in hayatını kaybettiği iddiası herkesi derinden üzmüştü. Ancak bu ölüm haberi asılsız çıktı. Rashad’ın Norveç’e gidip kendisinden ayrılan kız arkadaşını barışmaya ikna etmek için bu yalana başvurduğu iddia edildi.

Norveç’te yaşayan Martine Fredriksen’in trafik kazasında öldüğü haberine rağmen maça çıkan Rashad’ın bu tutumu büyük yankı uyandırırken, aslında olayın çok farklı olduğu anlaşıldı. Rashad’ın Norveç’e gidip kendisinden ayrılan kız arkadaşını barışmaya ikna etmek için bu yola başvurduğu ortaya çıktı.

"Rashad Türkiye’deki insanları yanıltıyor"

Çıkan haberlerin ardından hem Norveç hem de Türkiye’den bir sürü mesaj aldığını belirten Martine Fredriksen, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı;