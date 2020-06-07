Rebrov'un menajeri açıkladı: Fenerbahçe ile görüştük

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme yeni bir isim geldi. Macar ekibi Ferencvaros'un teknik direktörlüğünü yapan Sergiy Rebrov'un sarı-lacivertlilerle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

"Birkaç kez Ali Koç ile görüşme yaptık"

Ukrayna basınına konuşan 46 yaşındaki teknik adamın menajeri Sandor Varga, " Birkaç kez Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştük. Türkiye'de onu iyi hatırlıyorlar, orada oynamıştı. Rebrov'un teknik direktörlükteki başarılarını takip ediyorlar. Dinamo Kiev, İngiltere, Suudi Arabistan ve Çin'den de teklifler oldu. O şu anda takımını şampiyon yapmak için mücadele veriyor" dedi.

Üç şampiyonluğu var



2003-2004 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Rebrov, teknik direktörlük kariyerinde Ferencvaros'un dışında Al Ahli ve Dinamo Kiev'i çalıştırdı. Ukraynalı çalıştırıcı, teknik adamlık kariyerinde 3 lig şampiyonluk yaşadı.