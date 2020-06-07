SÜPER LİG

Rebrov'un menajeri açıkladı: Fenerbahçe ile görüştük

Macar ekibi Ferencvaros'un teknik direktörlüğünü yapan Sergiy Rebrov'un menajeri yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile görüştük" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Teknik direktörlük kariyerinde 3 kez lig şampiyonluğu yaşadı.

Teknik direktörlük kariyerinde 3 kez lig şampiyonluğu yaşadı.

Fotoğraf: SHAMIL ZHUMATOV / Reuters

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme yeni bir isim geldi. Macar ekibi Ferencvaros'un teknik direktörlüğünü yapan Sergiy Rebrov'un sarı-lacivertlilerle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

"Birkaç kez Ali Koç ile görüşme yaptık"

Ukrayna basınına konuşan 46 yaşındaki teknik adamın menajeri Sandor Varga, "Birkaç kez Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştük. Türkiye'de onu iyi hatırlıyorlar, orada oynamıştı. Rebrov'un teknik direktörlükteki başarılarını takip ediyorlar. Dinamo Kiev, İngiltere, Suudi Arabistan ve Çin'den de teklifler oldu. O şu anda takımını şampiyon yapmak için mücadele veriyor" dedi.

Üç şampiyonluğu var


2003-2004 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Rebrov, teknik direktörlük kariyerinde Ferencvaros'un dışında Al Ahli ve Dinamo Kiev'i çalıştırdı. Ukraynalı çalıştırıcı, teknik adamlık kariyerinde 3 lig şampiyonluk yaşadı.

Rebrov, futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe formasıyla çıktığı 29 maçta 2 gol atarken, 6 da asist yapmıştı.
Rebrov, futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe formasıyla çıktığı 29 maçta 2 gol atarken, 6 da asist yapmıştı.

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