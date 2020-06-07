Rebrov'un menajeri açıkladı: Fenerbahçe ile görüştük

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme yeni bir isim geldi. Macar ekibi Ferencvaros'un teknik direktörlüğünü yapan Sergiy Rebrov'un sarı-lacivertlilerle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
"Birkaç kez Ali Koç ile görüşme yaptık"
Ukrayna basınına konuşan 46 yaşındaki teknik adamın menajeri Sandor Varga, "Birkaç kez Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştük. Türkiye'de onu iyi hatırlıyorlar, orada oynamıştı. Rebrov'un teknik direktörlükteki başarılarını takip ediyorlar. Dinamo Kiev, İngiltere, Suudi Arabistan ve Çin'den de teklifler oldu. O şu anda takımını şampiyon yapmak için mücadele veriyor" dedi.
Üç şampiyonluğu var
2003-2004 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Rebrov, teknik direktörlük kariyerinde Ferencvaros'un dışında Al Ahli ve Dinamo Kiev'i çalıştırdı. Ukraynalı çalıştırıcı, teknik adamlık kariyerinde 3 lig şampiyonluk yaşadı.
Yorum